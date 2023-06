Keusote SuomiAreenassa: parempia ratkaisuja asunnottomuuteen

Paneelikeskustelun aiheena on Keusoten Nestori -hankkeessa sekä muilla hyvinvointialueilla kehitetyt paremmat ratkaisut asunnottomuuteen. Kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa on ollut Nestorin työtä ohjaava arvo, ja myös paneelikeskusteluun on kutsuttu mukaan VVA ry:n kokemusmentori.

Tilaisuus striimataan livenä MTV Katsomossa klo 11 alkaen, ja sen voi katsoa myös jälkeenpäin. SuomiAreena on Suomen suurin yhteiskunnallinen tapahtuma, joka järjestetään Porissa 27.-30.6.2023.

Asukkaiden ääni kuuluviin

Nestori-hanke selvitti sosiaalisen median avulla Keusoten alueen asukkaiden ajatuksia asunnottomuudesta ja sen ratkaisuista. Osaa kommenteista ja kysymyksistä tullaan käsittelemään SuomiAreenan paneelikeskustelussa. Tämän lisäksi Nestori-hanke vastaa kysymyksiin hankkeen Instagram-tilillä @keusotenestori kesän aikana.

Vuonna 2021 käynnistyneessä Nestori-hankkeessa kehitetään asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville henkilöille, joilla on monialaista ja laajaa asumiseen liittyvää tuen tarvetta. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa.