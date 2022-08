Keusoten alueen koronatilanne ennallaan – koronarokotukset jatkuvat

Keusoten alueen koronatilanne on säilynyt viime viikkojen tasolla. Laboratoriotestivarmennettuja koronatapauksia viime viikolla oli 729, joka on hieman vähemmän kuin aiempina viikkoina. Ilmaantuvuus on myös hieman laskusuunnassa ollen 795 / 100 00 / 14vrk.

Koronaa esiintyy kuitenkin väestön keskuudessa runsaasti. Koronan vakavien tautimuunnosten välttämiseksi on edelleen tärkeää huolehtia riittävästä koronarokotesuojasta. Keusote jatkaa neljänsien koronarokotteiden antamista kaikissa alueemme rokotuspisteissä suositusten mukaisesti. Tällä viikolla käynnistyi perusterveiden 60–69-vuotiaiden neljännet koronarokotukset. Myös aiempien ryhmien, 70–79-vuotiaiden perusterveiden ja 18–69-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien, rokotukset jatkuvat. Neljännet koronarokotukset sujuneet hyvin Keusoten alueella neljänsien koronarokotteiden antaminen on sujunut hyvin. Aikoja on saatavilla hyvin kaikille alueemme rokotuspisteille ja niille on kysyntää. Koronarokotuspisteille ei ole muodostunut ruuhkaa. 80 vuotta täyttäneistä ikäihmisistä neljännen koronarokotteen on saanut 69,8 % väestöstämme. 75–79-vuotiaista neljännen rokotteen on saanut 43,5 % ja 70–74-vuotiaista 34,9 %. Koronarokotteita ilman ajanvarausta lauantaina 20.8. Koronarokotteita annetaan ilman ajanvarausta Keusoten alueen rokotuspisteissä lauantaina 20.8. klo 8.30–15. Voit tulla hakemaan koronarokotteen miltä tahansa alueemme koronarokotuspisteeltä. Lasten 5–12-vuotiaiden rokotuksia annetaan vain Hyvinkään Willan rokotuspisteellä, muissa pisteissä rokotetaan yli 12-vuotiaita ja aikuisia.

