Keusoten kuljetuspalvelujen kilpailuttaminen etenee

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän päättäminen etenee kevään 2023 aikana 2.2.2023 12:09:23 EET | Tiedote

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toiminta on siirtynyt hyvinvointialueelle 1.1.23. Kuntayhtymän päättäminen tapahtuu kevään 2023 aikana, kunnes kuntayhtymän loppuselvitys ja vuoden -22 tilinpäätös on hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa. Arvioitu purkamishetki on toukokuun alku.