Keusoten lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinruuhka helpottamassa

Yhteyden saa puhelimella yhä useammin samana päivänä

Alkuvuoden aikana kaikista vastaanottopalveluihin tulleista puheluista yli puoleen on vastattu saman päivän aikana. Kiireellisissä asioissa vastaanottopalveluiden puhelinasiointiin on saanut koko alkuvuoden yhteyden samana päivänä - tällä hetkellä noin kahdessa tunnissa.

Viimeisten kahden viikon ajan takaisinsoiton on saanut myös kiireettömissä asioissa samana päivänä Tuusulassa, Mäntsälässä ja Pornaisissa. Omaan hoitovastaavaan on saanut yhteyden samana päivänä Järvenpäässä pääosin koko alkuvuoden ja nyt myös Tuusulassa.

Hankalin tilanne on tällä hetkellä Hyvinkään, Mäntsälän ja Pornaisten hoitovastaavien puhelinasioinneissa, joissa jo kertaalleen puretut jonot ovat lähteneet kasvamaan uudelleen. Keusote jatkaa jonojen purkamista ja pyrkii tasaamaan tilanteen mahdollisimman pian.

Kokonaisuudessaan tilanne on parantunut huomattavasti alkuvuodesta: Takaisinsoittojen viiveen keskiarvo oli tammikuussa noin 4 vrk, helmikuussa 3 vrk ja maaliskuun alussa noin 2,5 vrk. Jonossa vähintään edelliseltä arkipäivältä olevien puheluiden määrä on laskenut tammikuun pahimmasta ruuhkasta 60 %. Tällä hetkellä jonossa olevista 1300 puhelusta noin puolet on odottanut enintään 3 arkipäivää ja loput tätä pidempään.

Kiireettömiin lääkäripalveluihin pääsy vaihtelee terveysasemittain

Kiireettömiin lääkäripalveluihin on paikoitellen edelleen jonoa. Paras tilanne on tällä hetkellä Klaukkalassa, Nurmijärven kirkonkylässä ja Rajamäellä, joissa lääkärin vastaanotolle pääsee kiireettömissä asioissa keskimäärin 2–3 päivässä.

Hankalin tilanne on Mäntsälässä, jossa tilanne ei ole vielä korjaantunut lisätoimenpiteilläkään. Maaliskuun alussa Keusote aloitti laajennetun yhteistyön Terveystalon kanssa, mutta kiireettömiä läsnävastaanottoja ei ole pystytty lisäämään kysyntään nähden riittävästi. Keusote pyrkii helpottamaan tilannetta esimerkiksi lääkärirekrytoinneilla ja valmistelemalla palvelusetelitoimintaa.

Kiireelliset lääkäripalvelut turvataan kaikissa avoinna olevissa toimipisteissä.