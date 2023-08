Keusoten päiväperhekuntoutus täyttää 10 vuotta – Tervetuloa kahville!

Päiväperhekuntoutus on intensiivistä tukea arjenhallintaan ja vanhemmuuteen liittyvissä haasteissa perhepalveluiden ja lastensuojelun asiakasperheille. Keusoten Suopursussa Hyvinkäällä on jo 10 vuoden ajan tuettu perheitä, joissa on esimerkiksi haasteita mielenterveyden tai päihteiden kanssa tai vaikkapa erilaisia vuorovaikutuksen tai toiminnanohjauksen ongelmia.

Päiväperhekuntoutuksessa pystytään tarjoamaan intensiivisempää tukea kuin esimerkiksi kotiin vietävässä perhetyössä. Ryhmämuotoisessa toiminnassa korostuu myös vanhemmuuden vertaistuki ja lapsilla ikätovereiden seura.

Toivotamme median edustajat tervetulleiksi tutustumaan päiväperhekuntoutukseen, tiloihimme ja henkilöstöömme!

Keusoten päiväperhekuntoutuksen 10-vuotisjuhlapäivä Suopursussa

Keskiviikkona 6.9.2023 klo 12–15

Lehmustie 14, Hyvinkää

Tarjolla kahvia ja pientä purtavaa.