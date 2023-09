Keusotessa järjestetty päiväperhekuntoutusta jo 10 vuoden ajan

Päiväperhekuntoutus on suunnattu niille perhepalveluiden ja lastensuojelun asiakasperheille, jotka hyötyvät intensiivisemmästä tuesta kuin mitä esimerkiksi kotiin vietävässä perhetyössä voidaan tarjota. Keusoten Suopursussa Hyvinkäällä on jo 10 vuoden ajan tuettu perheitä, joissa on esimerkiksi haasteita mielenterveyden tai päihteiden kanssa tai vaikkapa erilaisia vuorovaikutuksen tai toiminnanohjauksen ongelmia.

– Perhekuntoutus on perheille turvallinen paikka, jossa on rajat ja raamit, selkeä päivärytmi ja suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä. Suopursun 10-vuotisen historian aikana perheiden haasteet ovat kyllä tulleet vaikeammiksi, mutta intensiivisellä työllä arjen haasteet ja vahvuudet tulevat nopeasti näkyviksi, jolloin pääsemme niihin myös nopeasti kiinni ja auttamaan ja tukemaan tehokkaasti, kertoo lastensuojelun kuntouttavan työn palveluesimies Tuija Ruuskanen Suopursun 10-vuotisjuhlassa.

Vahvoja selviytyjiä

Keusoten Suopursussa järjestetään päiväperhekuntoutusta ryhmämuotoisena. Ryhmätoimintaan voi osallistua perheen toinen vanhempi tai molemmat vanhemmat yhdessä lapsen tai lasten kanssa. Avoperhekuntoutusta järjestetään kolmena päivänä viikossa, ja kuntoutusjakso vaihtelee perhekohtaisesti noin kolmesta kuukaudesta vuoteen.

Perhekuntoutuksen ryhmät ovat suljettuja ja pieniä, jotta jokainen voi kokea sen turvalliseksi. Ryhmäkuntoutuksessa korostuu myös toisten vanhempien antama vertaistuki ja lapsilla ikätovereiden seura.

– Vanhemmat antavat ja saavat tukea toisiltaan. Osa löytää itselleen uusia ystäviäkin. Monilla perheillä ei esimerkiksi ole juurikaan läheisverkkoa itsellään, perhekuntoutuksen ohjaaja Kirsi-Maria Wahlroos kertoo vertaistuen hyödyistä.

Päiväperhekuntoutuksen toimipisteen nimeksi on vuosien varrella vakiintunut Suopursu.

– Suopursu on vahva kukka, joka selviää monista sääolosuhteista. Näitä ovat myös meidän perheemme. Joskus suo meinaa upottaa, mutta tuella sieltä noustaan ylös, työryhmä kiteyttää päiväperhekuntoutuksen tärkeyden.