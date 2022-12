Kevään 2023 haku korkeakouluihin: TAMKissa on haettavana melkein 2500 aloituspaikkaa kahdeksalla koulutusalalla

TAMK vastaa työelämän kysyntään monipuolisella valikoimalla AMK- ja ylempiä AMK-tutkintoja sekä ammatillista opettajankoulutusta. Osa tutkinnoista edellyttää pääsääntöisesti lähiopiskelua, osa taas on opiskeltavissa etänä. Koulutuksia on tarjolla sekä suomeksi että englanniksi. Erilaisiin tavoitteisiin ja elämäntilanteisiin löytyy vaihtoehtoja.

Seuraavien hakujen hakukohteet on julkaistu verkkosivuilla tuni.fi: Hae TAMKiin.

Ensimmäinen hakuvaihe ajoittuu vuodenvaihteeseen ja tammikuulle 2023, jolloin voi hakea TAMKin englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin sekä ammatilliseen opettajankoulutukseen. Toisessa vaiheessa maaliskuussa avautuu suomenkielisten tutkinto-ohjelmien haku.

Hakukohteita TAMKin tutkinto-ohjelmiin on yhteensä 70, kahdeksalla eri koulutusalalla. Suomenkielisiin AMK- ja ylempiin AMK-tutkintokoulutuksiin valitaan 1790 opiskelijaa ja englanninkielisiin bachelor- ja master-tutkintokoulutuksiin 400 opiskelijaa. TAMKin ammatilliseen opettajakorkeakouluun otetaan yhteensä 305 uutta opiskelijaa. Opinnot alkavat syksyllä 2023.

Uutena koulutuksena TAMKissa alkaa ensi syksynä metsätalousinsinöörin ylempi AMK-tutkinto, jonka perustana ovat kansalliset ja kansainväliset tavoitteet luonnonvarojen turvaamiseksi.

– Koulutus painottuu monitavoitteiseen metsien hoitoon eli miten metsiä käytettäessä voidaan yhdistää erilaisia, osin ristiriitaisiltakin vaikuttavia tavoitteita. Keskeisiä aihealueita ovat luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, hiilinielujen ylläpito, erilaisten metsänhoitomenetelmien soveltaminen sekä paikkatiedon ja metsävaratiedon hyödyntäminen, kertoo koulutuksesta vastaava lehtori Ari Vanamo.

TAMKin englanninkieliset bachelor- ja master-tutkinto-ohjelmat ovat avoinna niin suomalaisille kuin ulkomaalaisillekin hakijoille. Hakukohteita on yhteensä 10. Master-ohjelmien erillishakuaika on 7.12.2022–18.1.2023. Bachelor-ohjelmien yhteishakuaika on 4.–18.1.2023.

Suomenkielisten AMK- ja YAMK-tutkinto-ohjelmien valikoima on laaja ja kattaa kaikki keskeiset toimialat: kulttuuri, kauppa ja hallinto, maa- ja metsätalous, tekniikka, terveys ja hyvinvointi, palvelualat, tietojenkäsittely ja tietoliikenne. Hakuaika on 15.–30.3.2023.

TAMKin ammattillisessa opettajakorkeakoulussa (TAOK) voi pätevöityä ammatilliseksi opettajaksi suomen- ja englanninkielisissä koulutuksissa, ammatilliseksi erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi. Hakuaika on 3.–19.1.2023.



Lisätietoa:

TAMK’s English degree programmes (2023)

TAMKin suomenkieliset tutkintokoulutukset (2023)

TAMKin ammatilliset opettajankoulutukset

TAMKin hakijapalvelut: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi

Opiskelijarekrytoinnin päällikkö Kristiina Engblom-Pelkkala

p. 040 663 7679, kristiina.engblom-pelkkala@tuni.fi

Koulutuksen vararehtori Sanna Wesanko

p. 040 509 2711, sanna.wesanko@tuni.fi

Metsätalouden koulutus: lehtori Ari Vanamo

p. 040 561 6873, ari.vanamo@tuni.fi