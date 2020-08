Kevään lomautushakemusten jono on tyhjentynyt

YTK:ssa käsiteltiin heinäkuussa yli 100 000 hakemusta ja maksettiin yli 100 miljoonaa euroa korvauksina hakijoille.

Yleinen työttömyyskassa YTK sai koronakriisin vuoksi ennätysmäärän lomautuksiin liittyviä korvaushakemuksia huhtikuusta alkaen. Kaiken kaikkiaan näitä tuli 53 875 kappaletta huhti-heinäkuun ajalla. Vuonna 2019 lomautushakemuksia tuli yhteensä 12 319 kappaletta koko vuoden aikana.

Elokuun alkuun mennessä kokonaan lomautettujen hakemusjono on saatu purettua ja tällä hetkellä niitä on enää vain muutama sata käsittelemättä. Käsittelyyn uudet kokonaan lomautettujen hakemukset otetaan tällä hetkellä noin viikossa niiden saapumisesta.

Historiallinen heinäkuu

Heinäkuu oli YTK:n historiassa merkittävä kuukausi. “Perinteisesti heinäkuu on hiljainen lomakuukausi, mutta tänä vuonna olemme käsitelleet heinäkuussa yli 100 000 hakemusta ja maksaneet yli 100 miljoonaa euroa korvauksina hakijoille”, kertoo YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

Hakemusmäärät ovat olleet huhtikuun jälkeen jatkuvasti laskusuunnassa, vaikka vertailtaessa viime vuoteen määrät ovat suuria. Toukokuussa kaikkia hakemuksia tuli yhteensä kymmenkertainen määrä verrattuna vuoden 2019 toukokuuhun. “Jatkohakemuksia ei ole tullut samassa määrin kuin lomautuksia tuli koronakriisin alkuvaiheessa, joten voidaan arvioida, että monella on lomautuksen jälkeen työt jatkuneet”, Alamäki toteaa.

Elokuun loppuun mennessä käsittelyjonot alle 30 päivää

YTK:ssa on edelleen eri hakemuksien osalta pitkiäkin jonoja käsittelyssä. Työttömien ensihakemukset ovat edelleen ruuhkautuneita ja jono on vielä hetken yli 40 päivää. Samoin yleensä nopeasti käsitellyt jatkohakemukset ovat vielä ruuhkautuneet ja niissä jono ylittää 30 päivää. Alamäki arvioi, että tilanne paranee myös näiden molempien hakemustyyppien osalta elokuun loppuun mennessä, jolloin kaikkien hakemustyyppien osalta jono on alle 30 päivää.