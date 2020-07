Kevään mittainen viipyilevä sunnuntai

Hypon Talouskatsaus 2/2020: Korona syöksi talouskasvun historialliseen sukellukseen – tänä vuonna -7%, mutta ensi vuonna +4%

Suomen talouskasvu syöksyi keväällä historiansa syvimpään sukellukseen, kun korona hiljensi työpaikat ja sulki palvelut. Taloudelle aika oli kuin viipyilevä sunnuntai, sillä ihmiset kuluttivat lähinnä vähittäiskaupoissa ja nettipalveluissa. Aikaa vietettiin kotona perheen parissa ja lenkkimaastoissa, mutta työpaikat tyhjentyivät.

Kevään monista vaikutuksista yksi yllättävimpiä on se, että korona on tehnyt monista tahattomasti ja vahingossa sekä vauraamman että terveemmän. Rahaa ei ole kulunut, koska esimerkiksi teatteriin tai ravintoloihin ei voinut mennä. Samaan aikaan työpaikkansa säilyttäneillä tulot pysyivät ja samoin eläkkeet ovat ennallaan.

”Koronan aikana kuluttaminen palveluihin ja ulkomaanmatkoihin on ollut mahdotonta. Peloista huolimatta alkoholin kulutus laski jopa 15 prosenttia, mikä vähentää alkoholihaittoja. Varallisuuden kasvu näkyy tilastoissa talletuksien nousuna. Pian kotitalouksilla on yli 100 miljardia euroa talletustileillä säästöjä”, Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus sanoo.

Patoutunutta kysyntää riittää ja monet ovatkin valmiita kuluttamaan heti, kun siihen tulee tilaisuus. Sulkutoimien purkamisen jälkeen taloudellinen toimeliaisuus nousee nopeasti, vaikka koronan uhkakuva häilyykin yhä kaiken yläpuolella. Kasvun ratkaisee se, milloin tauti saadaan taltutettua rokotteella tai muilla keinoin.

”Ennustamme tälle vuodelle bkt:hen seitsemän prosentin laskua ja ensi vuodelle neljän prosentin kasvua. Uhat liittyvät luonnollisesti koronan kehittymiseen. Laajat lomautukset voivat vaihtua massatyöttömyydeksi pienestäkin iskusta. Pitkäaikaisempi varjo näkyy tulevassa tuottavuudessa, koska korona-aikana ei ole investoitu, etätyöt vähentävät innovointia ja pelot rajoittavat ainakin matkailua ja suurtapahtumia. Vientiteollisuudelle syksy näyttää hyvin heikolta”, Brotherus sanoo.

Opimme elämään velan kanssa?

Vaurastumisen ohella velatkin ovat kasvaneet. Monet velalliset tarttuivat pankkien lyhennysvapaisiin, kun taloushuolet heräsivät.

”Voikin olla, että kriisin jälkeen asuntolainaa uskalletaan ottaa aiempaa enemmän. Ajatus kulkee niin, että kriisin sattuessa pankki joustaa lyhennyksissä. Vuokra sen sijaan ei jousta senttiäkään. Suomalaisista saattaa poikkeustilanteen jälkeen tulla ruotsalaisempia ja velan kanssa uskalletaan elää. Kohtuus kuitenkin kaikessa”, Brotherus varoittaa.

Velalliselle kansalaiselle kriisit näyttäytyvät myös korkojen kautta. Sijoittajien näkemys on se, että korkojen nousua ei enää edes odoteta eli euriborit jäisivät nollan tuntumaan vuosikymmeniksi. Velallisen kannalta merkittävää onkin nyt se, miten Suomen luottoluokitus kehittyy. Suomen valtion luottoluokituksen heikentyminen näkyisi sekä valtion korkomenojen kasvuna että uusien asuntolainojen marginaalien nousuna.

Korona-ajan täsmätoimet talouden elvyttämiseksi ovat tässä hetkessä perusteltuja työttömyyden ja konkurssiaallon välttämiseksi, mutta valtionkaan velkaantuminen ei ole ilmaista, eikä ilman riskejä.

PS.

Hypo oli tarkin talousennustaja

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu palkitsi kesäkuussa Hypon vuoden 2019 tarkimpana talousennustajana. Perinteinen kristallipallo tuli Hypolle tasaisella suorituksella, huippuna se, että viime vuoden talouskasvuennuste osui pilkulleen kohdalleen.

”Tässä ennustekilpailussa tärkeää on tasaisuus. Hypolla oli eniten ykkössijoja ja keskimäärin tarkin ennuste vaihtotaseessa ja yksityisessä kulutuksessa. Hypo voittikin reippaalla piste-erolla”, professori Kari Heimonen kilpailun järjestäjistä kertoo.

Hypon Juhana Brotherus otti kunniamaininnan iloisena, mutta nöyränä vastaan:

”Tammikuussa tekemämme Hypon ennuste tälle vuodelle oli julkaisupäivänä kaikkein pessimistisin, mutta sekin vanheni käsiin maaliskuussa, sillä jo silloin nähtiin, että pakkaselle mennään. Taloudelle ja yhteiskunnalle koronaepidemia on karmea paikka, mutta samaan aikaan se on osoittanut, kuinka ekonomistien laskelmille ja ennustuksille on kovasti kysyntää”, Juhana Brotherus huomauttaa.

Lisää aiheesta Hypon netissä:

http://www.hypo.fi/hypolle-palkinto-tarkimmasta-talousennusteesta/