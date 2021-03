Kevään tulvahuippu Uudellamaalla lähipäivinä – tulvat jäämässä pääosin keskimääräistä pienemmiksi

Uudenmaan vesistöissä virtaamat ja vedenkorkeudet kääntyivät nousuun viime viikon puolivälin paikkeilla. Viikonlopun aikana tulvanousu tasaantui. Vedenpinnat ovat kuitenkin paikoin nousseet tulvarajojen yläpuolelle mm. Vantaanjoella. Säännöllisesti tulvivia alavimpia ranta-alueita on jonkin verran jäänyt veden alle.

Maaliskuun alkupuolella lumen vesiarvo Uudellamaalla oli vielä selvästi keskimääräistä suurempi. Sulanta on kuitenkin jakautunut useampaan vaiheeseen, mikä on tasannut tulvaa tehokkaasti. Lähipäivinä lämpötilat nousevat jonkin verran, erityisesti tiistaista on tulossa lämmin päivä. Jokivesistöjen tulvahuippua odotellaankin pääosin keskiviikolle. Loppuviikosta ilma viilenee ja erityisesti yöpakkasten vaikutuksesta valumat kääntyvät laskuun.

Tällä hetkellä Vantaanjoen virtaama Vantaankoskella on n. 55 m3/s, kun keskimääräinen tulvavirtaama on 89 m3/s. Ennusteen mukaan virtaama nousee vielä n. 10 m3/s. Porvoonjoella Vakkolassa virtaama on 40 m3/s ja nousee arviolta vielä parikymmentä kuutiota sekunnissa, mutta jää selvästi alle keskimääräisen tulvavirtaaman 80 m3/s. Mustijoella tulva saattaa nousta keskimääräiselle tulvatasolle. Karjaanjoella esim. Nummenjoen Pirkkulan asteikon kohdalla tulvahuippu saadaan Pääsiäisenä. Maksimikorkeus on noin N60+35,30 m, mikä on n. 0,6 metriä keskitulvakorkeutta alempana.

Järvien vedenkorkeudet ovat myös kääntyneet nousuun. Säännösteltyjen järvien juoksutuksilla pyritään huolehtimaan siitä, että vedenkorkeudet nousevat tavanomaisille kevättulvakorkeuksille. Lohjanjärven vedenkorkeus on tällä hetkellä NN+31,48 m, jossa nousua reilut 5 senttimetriä. Juoksutusta on edelleen tarkoitus laskea loppuviikosta ja nopeuttaa pinnan nousua luparajojen puitteissa. Lohjanjärven ja Hiidenveden tulvahuiput saadaan vasta huhti-toukokuun vaihteessa. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on noussut vasta muutaman sentin ja tulvahuippu huhtikuun puolivälissä jäänee parikymmentä senttiä keskitulvaa matalammalle.