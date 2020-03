Kevään yllättävin muotilanseeraus: Antti Tapani -mallisto syntyi Antti Tapani Tuiskun ja Prisman yhteistyönä

Täysin uusi Antti Tapani -mallisto on manifesti pelkojen voittamiselle ja toivon vahvistamiselle. Mallisto sopii erityisen hyvin kotoiluun ja treenaamiseen ja vastaa sillä tavalla ajankohtaiseen tarpeeseen.

Antti Tapani -mallisto on toteutettu Antti Tuiskun ja Prisman tiiviinä yhteistyönä. Mallisto tuodaan myyntiin Prisman verkkokauppaan perjantaina 3.4. Prisma.fi tarjoaa AT-malliston tilaajille ilmaisen toimituksen ja palautusoikeuden.

Antti Tapani on sporttinen muotimallisto, jonka tuotteista valtaosa on unisex-tuotteita. Athleisure-mallisto sisältää vaatteita ja jalkineita arkeen sekä urheiluun.

- Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta kevät tekee tuloaan ja ihmiset kaipaavat piristystä arkeensa. Siksi halusimme tuoda tämän pitkään valmistellun malliston suomalaisten saataville nyt ja helpottaa sen hankintaa Prisma.fi:stä. Olemme osin siirtäneet lanseeraukseen liittyvää mainontaa myöhempään ajankohtaan, kertoo käyttötavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho S-ryhmän vähittäiskaupasta.

Ole oma itsesi

Antti Tapani on mallisto ihmisille, jotka haluavat antaa sisäisen hehkunsa loistaa ja näkyä. Ihmisille, jotka ymmärtävät, että juuri erilaisuus tekee meistä kaikista ainutlaatuisia.

”Uskallanko laittaa tämän päälle?”, ”Onkohan tämä vähän liikaa?”, ”Mitä minustakin ajatellaan, jos puen tänään nämä vaatteet päälle?” Kuulostaako tutulta? Meillä jokaisella on se sisäinen pelko, joka meille puhuu, vaatemalliston luova johtaja Antti Tapani Tuisku pohtii.

Antti Tapani Tuiskulle oma mallisto on ollut pitkäaikainen haave. Brändin nimi Antti Tapani heijastaa sitä aitoa ja pysyvää ihmistä muuttuvan artistipersoonan takana.

- Me ihmiset taistelemme siitä, saammeko olla täysin oma itsemme. Se taistelu tapahtuu usein oman pään sisällä. Pelko ohjaa meitä esittämään muille jotain, mitä emme ole. Viimeiset neljä vuotta ovat olleet minulle elämäni onnellisinta aikaa. Olen oppinut rakastamaan itseäni juuri tällaisena kuin olen. En enää välitä samassa määrin muiden ihmisten mielipiteistä ja uskallan ilmaista itseäni, niin kuin parhaalta tuntuu. Elämä on itsensä tuntemista ja pelkojen voittamista. Yksi keino itseilmaisuun on oma tyyli ja siihen sopivat vaatteet. Halusin tehdä malliston, jonka vaatteita voisin itsekin käyttää. Malliston, joka kuvasti aktiivisen elämän ja opiskelun kautta löytämääni uutta energiaa. Malliston, jollaisen nuoruudessani olisin toivonut Rovaniemeltäkin löytyvän, kertoo Antti Tapani Tuisku.

Antti Tapani on tullut jäädäkseen

Antti Tuisku ja Prisman pukeutumisen ammattilaiset tutustuivat muutamia vuosia sitten yhteistyöprojektissa. Yhteinen visio pitkäjänteisestä yhteistyöstä ja yhdessä luodusta mallistosta sai nopeasti tuulta alleen. Tiivistä suunnittelua on tehty jo lähes kahden vuoden ajan sekä Suomessa että yhdessä tehtailla vieraillen:

- Visio mallistosta on Antin ja hän on ohjannut suunnitteluprosessia luovana johtajana. Oman artistiammattinsa huippu-urheilijana Antilla on vahvaa näkemystä ja osaamista aktiiviseen elämään sopivista materiaaleista ja malleista. Suunnitteluprosessiin koottiin tiimi Prisman pukeutumisen ammattilaisista ja designereista, kertoo Prisman pukeutumisesta vastaava valikoimajohtaja Päivi Hole.

Antti Tapani ei ole kertaluontoinen kampanja, vaan brändi, joka on tullut jäädäkseen. Jo ensi syksynä mallistoon on luvassa uutta ulottuvuutta.

Prisman pukeutumisen filosofia kiteytyy ajatukseen siitä, että muoti kuuluu kaikille. Prisma on Suomen suosituin muotikauppa ja Prisman tavoitteena on jo vuosia ollut tuoda suomalaisten arkeen sopivia muotivaatteita tarjolle ympäri Suomen.

- Antti Tapani uudistaa Prisman pukeutumisen valikoimaa jopa yllättävään suuntaan ja haluammekin, että Prisman muoti herättää keskustelua. Antti Tapani -brändin ja Prisman yhteistyö takaa sen, että jokaisella suomalaisella on tästä päivästä eteenpäin mahdollisuus ilmaista itseään näillä rohkeilla, sporttisilla, helposti kaikkien saatavilla olevilla vaatteilla, joiden vastuullisuus on varmennettu tehdasauditoinnein, iloitsee Päivi Hole.

Antti Tapani on saatavilla Prisman verkkokaupassa ja Prismoissa perjantaista 3. huhtikuuta alkaen. Prisma.fi tarjoaa AT-tuotteille ilmaisen toimituksen ja palautusoikeuden huhtikuun 19. päivään saakka.

Lisätietoa mallistosta löytyy brändin sivustolta www.anttitapani.com.

#greatwasnevernormal #anttitapani

Antti Tapani -mallisto

Mallisto sisältää yli 50 erilaista tuotetta eri kategorioissa: Treenivaatteet miehille 7, naisille 3 Uima-asut miehille 4 ja naisille 4 Ulkopukeutuminen 6 (unisex) Sisäpukeutuminen 21 (unisex) Sadevaatteet 2 (unisex) Vapaa-ajan jalkineet 3 Hatut 2 (unisex) Sukat 1 Treenikassit/laukut 2

Ulkovaatteiden pintamateriaalina on käytetty 100 % kierrätyspolyesteria ja tuotteet on valmistettu S-ryhmän vastuullisen hankinnan periaatteet täyttävillä Prismalle tutuilla tehtailla.

Tuotteista valtaosa on valmistettu Turkissa, osa ulkovaatteista Kiinassa ja sukat Suomessa.

Vaatteiden koot vaihtelevat XS-XXL, kenkien koot 37-46, 39-46, sukkien koot 37/39-46/48, sadevaatteet S/M ja L/XL.

