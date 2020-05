Kevät kukkii myös virtuaalisesti

Flooran päivä on ylioppilaiden keväinen juhlapäivä, mutta myös täydellinen ajankohta kasvien monimuotoisuuden ja kauneuden ihasteluun. Tutustu Pohjolan kasveihin Pinkka -verkko-oppimisympäristössä.

Luonnonkasvien lumo on etätyöpisteen tietokoneeltakin vain yhden klikkauksen päässä virtuaalisessa Pinkka -oppimisympäristössä.

Linkki kiidättää uteliaan luonnonystävän Pinkan rakentumassa olevalle Pohjolan Kasveja -sivustolle, jolla on valokuvia ja tietoa yli tuhannesta Suomessa ja lähialueilla kasvavasta kasvilajista. Millainen kukka on siniyökönlehdellä (Pinguicula vulgaris)? Tai jos se on jo vanha tuttu, niin miltä mahtaa näyttää peltopunka (Lysimachia arvensis) tai pikkuluppu (Poterium sanguisorba)?

Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen on uuttera luontokuvaaja ja uusia otoksia kertyy tuhatmäärin joka vuosi. Moni kuvista päätyy ennemmin tai myöhemmin Pinkkaan, josta ne siirtyvät automaattisesti myös Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen muiden verkkopalveluiden käyttöön.

Lajintunnistusta tukevan verkko-oppimisympäristön nimi juontaa nipuiksi koottuihin herbaarionäytteisiin, joita syynäämällä kasveista innostuneet ovat perinteisesti kartuttaneet lajintunnistustaitojaan. Pinkan tietokannasta on helppo koota eri käyttäjien tarpeisiin muokattuja kokonaisuuksia eli virtuaalisia näytepinkkoja.



– Hoitaessani ensimmäistä opetustehtävää Helsingin yliopistossa 1990-luvun alkupuolella, sain ottaa vastaan kaikki maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kasvitentit. Niitä oli toistakymmentä erilaista, ja opiskelijat purnasivat jatkuvasti kuivien kasvinäytteiden keskeltä: eihän näitä haalistuneita, norsun tallomia rehuja voi mitenkään tuntea, tai enintään taustapahvin liimajälkien perusteella!

Saatuaan nimityksen kasvitieteen professoriksi 2005 Rikkinen alkoi ensi töikseen edistää lajintuntemusopetuksen digitalisointia. Vaatimattomista lähtökohdista kehittyi nykyinen Pinkka, jota käytetään opetuksen tukena kaikissa Suomen yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa. Helsingin yliopistossa kaikki kasvilajintuntemustentit suoritetaan nykyään verkossa ja viime vuosien leikkauksista huolimatta alan kurssitarjontaa on voitu jopa lisätä.

Kuluva koronakevät on viimeistään osoittanut, ettei uuttera kehitystyö ole valunut hukkaan. Parhaillaan käynnissä olevassa Digiloikka-hankkeessa Pinkkaan laaditaan uusia sisältöjä tukemaan Helsingin yliopiston Taitan tutkimusasemalla ja muilla tutkimusasemilla järjestettäviä kenttäkursseja.