KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee viranomaisen valitusoikeutta (puutavaran mittaus)

Puutavaran mittauslautakunta oli tehnyt päätöksen tehdasmittauksen valvontamittausta koskevassa asiassa, jonka virallinen mittaaja oli siirtänyt lautakunnan käsiteltäväksi. Asiassa oli kyse siitä, oliko virallisella mittaajalla tässä tilanteessa valitusoikeus puutavaran mittauslautakunnan päätöksestä.

Puutavaran mittauksesta annettu laki ei sisällä säännöksiä virallisen mittaajan valitusoikeudesta. Virallisen mittaajan valitusoikeutta puutavaran mittauslautakunnan päätöksestä oli siten arvioitava oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 109 §:n 3 momentin perusteella. Mainitun säännöksen perusteella viranomaisella on valitusoikeus, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että virallinen mittaaja on viranomainen, jolla on puutavaran mittausta koskevassa laissa säädetty erityinen valvontatehtävä. Valituksen kohteena olevassa mittauslautakunnan päätöksessä oli kysymys virallisen mittaajan valvontatehtävään liittyvästä asiasta. Puutavaran mittausta koskevan lain esitöiden perusteella valvontamittausmenettely on kehitetty tehdasmittauksen valvontaan ja menetelmään liittyvien mahdollisten epäkohtien ennaltaehkäisyyn sekä heikomman osapuolen oikeusturvan vahvistamiseen. Näin ollen virallisen mittaajan valitusoikeus oli tarpeen yleisen edun vuoksi ja valituksen kohteena olevalla päätöksellä oli myös merkitystä viranomaiselle säädetyn valvontatehtävän kannalta. Siten virallisella mittaajalla oli asiassa valitusoikeus.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2021:103