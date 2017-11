KICKS avaa verkkokaupan Suomessa

Avajaistarjouksena verkkokauppa tarjoaa tämän viikonlopun ajan 20% alennuksen KICKS Clubin jäsenille ja jäseneksi liittyville.

Pohjoismaiden johtava kosmetiikkaketju KICKS avaa yli 25 000 tuotteen verkkokaupan Suomeen. Kosmetiikkatuotteita on tarjolla yli 300 tuotemerkiltä. Edustettuina ovat esimerkiksi MAC, Urban Decay, By Terry, La Mer, NYX, Kiehl’s, Bobbi Brown ja Jo Malone. Verkkokaupan nopeuteen, käyttäjäystävällisyyteen ja mobiilioptimointiin on satsattu paljon.

Verkkokauppa on auki ja löytyy osoitteesta www.kicks.fi.

KICKS on toiminut Suomessa vuodesta 2007 lähtien ja ketjun kasvu on ollut vahvaa. Tällä hetkellä myymälöitä on 29 ympäri Suomea.

”Olemme erittäin iloisia, että voimme aloittaa digitaalisen matkan Suomessa. Ensimmäinen osa matkaa on verkkokaupan käynnistäminen. Nyt myös suomalaisilla on mahdollisuus tilata tuotteet verkkokaupan kautta KICKS:n valikoimasta. Samalla voimme tarjota tuotteita ja tuotemerkkejä, joita ei ole tarjolla KICKS:n Suomen myymälöissä. Haluamme panostaa asiakkaidemme inspiroimiseen ja henkilökohtaiseen neuvontaan”, sanoo Gina Azaric, KICKS:n markkinointijohtaja.

Asiakkaat voivat tehdä myös tilaukset verkkokaupan kautta ja noutaa tuotteet lähimmästä KICKS-myymälästä ilman toimituskuluja. Yli 50 euron tilauksista ei peritä toimitusmaksua. Avajaistarjouksena verkkokauppa tarjoaa 17.–19.11. 20% alennuksen KICKS Clubin jäsenille ja jäseneksi liittyville (liittyminen osoitteessa: https://www.kicks.fi/club).

Supernopea verkkokauppa

KICKS:n verkkokauppa on rakennettu uudenlaiselle verkkokauppa-alustalle, joka otetaan käyttöön samanaikaisesti sekä Ruotsissa että Norjassa. Teknisestä toteutuksesta vastaa verkkokaupparatkaisuja tekevä Avensia. Yrityksen AVENSIA SCOPE -tekniikka luo uudenlaiset puitteet sähköiselle kaupankäynnille ja verkkokauppojen suorituskyvylle. Uusi sivusto on saanut myös miellyttävän ja käyttäjäystävällisen designin. Se toimii hyvin kaikilla erilaisilla päätelaitteilla.

”Uuden SCOPE-tekniikan avulla olemme luoneet erään Pohjoismaiden nopeimmista sivustoista. Toivomme, että KICKS:n asiakkaat arvostavat sekä nettikaupan nopeutta ja uutta suunnittelua ja sitä että heidät kohdataan samalla tavalla kanavasta riippumatta”, sanoo Patrik Sundquist, Avensian myyntivastaava.

KICKS

KICKS on Pohjoismaiden johtava kosmetiikkaketju, jonka laaja valikoima kattaa tuoksut, meikit, ihohoito- sekä hiustenhoitotuotteet. KICKSillä on yhteensä yli 250 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

KICKSillä on yksi Suomen laajimmista kosmetiikka-alan tuotevalikoimista. KICKSillä voi shoppailla meikkejä, tuoksuja sekä ihonhoito- ja hiustenhoitotuotteita johtavilta tuotemerkeiltä sekä verkossa että myymälöissä. Ammattitaitoiset kosmetologit ja meikkitaiteilijat auttavat löytämään oikeat tuotteet myös verkkokaupan puolella.