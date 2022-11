KICKS on ensimmäinen kosmetiikkaketju Suomessa, joka ottaa käyttöön digitaaliset kauneussovellukset yhteistyössä Revieven kanssa – asiakkaille luvataan henkilökohtaisia meikki- ja ihonhoitosuosituksia

KICKS vahvistaa digitaalisten työkalujen kautta omaa asemaansa kauneusalan edelläkävijänä. Helppokäyttöisten ja älykkäiden uusien digitaalisten työkalujen kautta KICKS pystyy tarjoamaan asiakkailleen entistä ohjaavampaa ja henkilökohtaisempaa asiakaspalvelua, ja sitä kautta personoidumman ostokokemuksen. KICKS-kaupan kauneusasiantuntijat voivat myös käyttää työkaluja iPadien kautta myymälöissä ostokokemuksen personoimiseen.

"Pohjoismaiden johtavana kauneusalan toimijana haluamme aina kokeilla uusia tapoja palvella asiakkaitamme ja edistää samalla alan digitaalista kehitystä. Näillä uusilla digitaalisilla työkaluilla otamme jälleen askeleen eteenpäin personoidun ja ohjaavan ostokokemuksen luomisessa asiakkaillemme, kanavasta riippumatta. Uskomme siihen, että uudet työkalumme ilahduttavat ja sitouttavat asiakkaitamme entisestään”, kertoo Freddy Sobin, KICKSin toimitusjohtaja.

KICKS Skin Analytics

Tekoälytyökalun KICKS Skin analyticsin avulla asiakas voi analysoida ihonsa tarpeita ja kuntoa, sekä löytää personoitujen tuotesuositusten kautta juuri omalle iholleen sopivia tuotteita. Tekoälytyökalu analysoi asiakkaan ihon kasvokuvan ja ihon kuntokyselyn avulla. Näiden lisäksi tekoäly analysoi suosituksia varten useita muita ihoon vaikuttavia ulkoisia tekijöitä, kuten asiakkaan asuinpaikan ilmanlaatua, UV-indeksin tasoa ja ilman kosteuspitoisuutta. Ihonhoitoanalyysin tuloksena asiakas saa itselleen räätälöityjä tuotesuosituksia, sekä päivä- että yörutiineihinsa. Samalla asiakas voi myös valita itselleen sopivan hintatason personoiduille tuotesuosituksilleen.

KICKS Makeup Advisor ja Virtual Try On

KICKSin Makeup Advisor ja Virtual Try On antavat asiakkaille mahdollisuuden kokeilla meikkiä virtuaalisesti ennen ostoa. Tekoälypohjaisilla tuotesuosituksilla ja virtuaalisella meikkitestauksella asiakasta autetaan sekä löytämään uusia, juuri hänelle sopivia tuotteita että valitsemaan niistä oikeat itselleen. Työkalun avulla asiakas pystyy kokeilemaan helposti yksittäisiä tai useampia tuotteita suoraan kasvoilleen virtuaalisesti.

Revieven tekoälypohjaiset työkalut ovat käytössä ympäri maailmaa useilla kauneusalan johtavilla toimijoiilla ja jälleenmyyjillä.

"Olemme erittäin iloisia, että KICKS nousee johtoasemaan personoidun asiakaskokemuksen luomisessa ottamalla ensimmäisenä pohjoismaisena kauneusalan toimijana käyttöön Revievin tekoälyllä toimivat kauneussovellukset. Haluamme yhdessä KICKSin kanssa tasoittaa tietä digitaaliselle muutokselle kauneusalalla ja tarjota uudenlaisen teknologian kautta asiakkaille räätälöityä kauneutta”, tiivistää Sampo Parkkinen, Revieven toimitusjohtaja ja perustaja.

Kokeile KICKSin digitaalisia työkaluja: Digital Tools - KICKS