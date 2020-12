Kidutusvälineillä käytävää kauppaa kontrolloitava – Amnesty vetoaa YK:hon

Amnesty Internationalin ja Omega Research Foundationin tuore raportti kidutusvälinekaupasta painottaa rajoitusten tarvetta niin kidutusvälineille kuin viranomaisten ja poliisien käyttämille tarvikkeille. Raportti julkaistaan juuri ennen YK-kokousta, jossa käsitellään kidutusvälineiden vientirajoituksia.

Amnesty ja Omega Reserch Foundation julkaisevat tänään Ending the Torture Trade: The Path to Global Controls on the ‘Tools of Torture’ -raportin sekä puitteet kidutuksen vastaiselle kaupalle. Raportti sisältää myös kidutuksen uhrien omasanaisia kertomuksia kokemuksistaan.

Kidutuksen ehdoton kielto vahvistettiin yli kolme vuosikymmentä sitten vuonna 1984, kun YK hyväksyi kidutuksen vastaisen yleissopimuksen. Kielto velvoittaa kaikkia valtioita. Tästä huolimatta ympäri maailmaa ihmisiä kidutetaan vankiloissa ja pidätyskeskuksissa – usein kuolemaan asti.

“On järjenvastaista, että kiduttaminen on kiellettyä, mutta samalla erityisesti kiduttamiseen suunniteltujen välineiden, kuten piikein varustettujen pamppujen ja jalkarautojen, kauppaaminen saa jatkua”, sanoo Amnestyn yritysvastuu- ja asevalvontakysymyksiä käsittelevän osaston johtaja Patrick Wilcken.

Raportti julkaistaan samaan aikaan YK:n korkean tason kokouksen kanssa, jossa 60 valtion edustajat kokoontuvat keskustelemaan kidutusvälineiden kaupan kieltämisestä ja lainvalvojien voimankäyttövälineiden kaupan sääntelystä.

“Valtiot ovat liian pitkään kääntäneet katseensa pois tästä kauhun kaupasta ja antaneet yritysten ympäri maailmaa tehdä liikevoittoa ihmisten kivulla ja kärsimyksellä. Kaikilla valtioilla on velvollisuus toimia vastuullisesti ja vaatia tälle kaupankäynnille tiukempaa kontrollia”, sanoo tutkijana Omega Reaserch Foundationilla työskentelevä tohtori Michael Crowley.

Järjestöt vetoavat YK:n jäsenvaltioihin

Amnesty ja Omega ovat koostaneet raporttiin ohjeet kidutuksen vastaiselle kaupankäynnille. Se viitoittaa tärkeimmät askeleet valtioille, jotta ne voivat säännellä kidutukseen käytettävien välineiden kauppaa tehokkaasti. Järjestöt vetoavat valtioihin, jotta ne ottaisivat rajoituksia käyttöön kansallisella tasolla ja sopisivat kansainvälisistä standardeista.

Kaikki kidutusvälineet, kuten piikkipamput, sähköshokkeja antavat vyöt ja jalkaraudat, tulisi kieltää. Raportti myös korostaa kuolemanrangaistuksissa käytettyjen tarvikkeiden, kuten sähkötuolien ja hirsipuiden, kaupankäynnin kieltämistä. Järjestöt kehottavat valtioita sääntelemään myös esimerkiksi tappavalla ruiskeella tehtävissä teloituksissa käytettävien farmaseuttisten kemikaalien vientiä.

Poliisien voimankäyttövälineiden kaupan valvontaa ja rajoitteita tiukennettava

Järjestöt suosittelevat myös valvomaan poliisin voimankäyttövälineiden, kuten käsirautojen, pippurisumutteen ja etälamauttimien kauppaa, sillä ne voivat väärissä käsissä toimia kidutusvälineinä.

Poliisit ympäri maailmaa ovat käyttäneet voimankäyttövälineitä tavalla, joka on saattanut täyttää kidutuksen tunnusmerkit. Tällaisiin tapauksiin kuuluu muun muassa rauhanomaisten mielenosoittajien ampuminen kumiluodeilla tai muilla vastaavilla ammuksilla, pippurisumutteen käyttö ihmisiä vastaan, jotka eivät ole käyttäytyneet uhkaavasti, sekä kyynelkaasun käyttäminen rajatulla alueella.

Poliisin voimankäyttövälineiden kauppaa tulisi säännellä tiukemmin ja vientiluvat tulisi myöntää tapauskohtaisesti, vasta kun on arvioitu, onko olemassa riski, että voimankäyttövälinettä käytettäisiin väärin kidutukseen tai pahoinpitelyyn.

“Vientirajoitukset ovat valtioiden vastuulla, mutta se ei vapauta yrityksiä vastuusta. Yritysten on ennakoivasti estettävä tuotteidensa käyttäminen ihmisoikeusloukkauksiin noudattamalla huolellisuusvelvoitettaan ja arvioimalla tuotteidensa viennin ihmisoikeusvaikutuksia. Sellaisten tahojen, jotka valmistavat vain ja ainoastaan kidutukseen tai teloittamiseen soveltuvia tuotteita, tulee lopettaa toimintansa välittömästi”, Wilcken sanoo.