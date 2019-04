Kielikylvyssä vapaita paikkoja haettavana

Vaasan kaupungin säästöesitysten tavoitteena on talouden tasapaino vuoden 2021 loppuun mennessä 12.4.2019 15:51:28 EEST | Tiedote

Kaupunginhallitukselle on menossa esitys toteutettavista säästötoimenpiteistä. Toimialoilla ja johtoryhmässä on käyty vakavia ja vaikeitakin keskusteluja siitä, mitä keinoja talouden tasapainottamiseksi on tehtävä. Kaupunginhallituksen kokous pidetään 17.4.