Kieliteknologia-alan startup Inscripta keräsi 700 000 euron rahoituksen kiihdyttääkseen kasvuaan – mukaan nimekkäät sijoittajat

Suomalainen kieliteknologia-alan yritys Inscripta Oy on kerännyt yhteensä 0,7 miljoonan euron rahoituskierroksen itse kehitetyn puheentunnisteknologiansa sekä loppuratkaisuidensa jatkokehitykseen. Yritys tuottaa korkeatasoisia puheentunnistusratkaisuja terveydenhuollolle, puhelinpalvelukeskuksille, telekommunikaatioalalle sekä muille erikoisaloille. Inscriptan asiakkaita ovat muun muassa Lapin Sairaanhoitopiiri, Mehiläinen sekä Suomen suurin laboratoriotoimija Fimlab.

Inscripta sai rahoituskierroksessaan nimekkäitä enkelisijoittajia, joita ovat lääkäri-sijoittaja Ali Omar (Med Groupin toinen perustaja), Henry Nilert (mm. Ioboxin perustaja), hallitusammattilainen Leena Niemistö (mm. Pihlajalinna, Stockmann, Raisio), Jari Paakkarinen (Fibanin enkelisijoittaja, ex-nokialainen). Inscriptan perustajaosakkaita ovat Simo Sorsakivi, Joni Aaltonen ja Peter Smit.

– Inscriptan oma edistyksellinen kieliteknologia mahdollistaa minkä tahansa puhutun kielen kääntämisen tekstiksi hyvin vähäisellä opettamisella. Inscripta on rakentanut speech-to-text-palvelunsa siten, että erityisesti terveydenhuollon alan organisaatiot voivat monipuolisesti tuottaa puheen tekstiksi haluamallaan tavalla. Terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat sanella tietokoneellaan, jolloin sanelu ilmaantuu välittömästi kohdejärjestelmään. Käyttäjät voivat myös sanella sanelun sanelujonoon, josta järjestelmä purkaa sanelun tekstiksi taustaorganisaation tarkastettavaksi sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden suorittamista varten. Tehokkuushyödyt ja siten säästöt ovat valtavat, kertoo Inscriptan yksi kierroksen pääsijoittajista Ali Omar.

Inscripta investoi kasvuun ja kansainvälistymiseen

Inscripta on vuonna 2016 toimintansa aloittanut kuudentoista henkilön ohjelmistoyritys, joka on kehittänyt laajan ja monipuolisen avaimet käteen (ns. end-to-end) puheentunnistusratkaisun terveydehuollon organisaatioille ja muille puhetunnistusta tarvitseville yrityksille, kuten call centerille ja puheen analytiikkaa hyödyntäville käyttäjille. Yrityksen tunnetuimpia asiakkaita ovat muun muassa Mehiläinen, Heltti, Fimlab Laboratoriot ja Tekonivelsairaala Coxa. Ydinteknologia on hankittavissa myös yrityksen partnerimyyjien (Siili, Digital Workforce, DrAI, Aiwo Digital, Lumoa, Cubiq, On-Time) kautta osana laajempia kokonaisratkaisuja. Yritys aikoo jatkossa investoida erityisesti tuotekehitykseen sekä kansainvälistymiseen.

– Tehokkaan uniikin ja mukautuvan teknologian sekä syvän asiakasymmärryksemme vuoksi kykenemme tarjoamaan puheentunnistusta tarvitseville organisaatioille helposti useiden satojen tuhansien säästöt. Käyttöönotto on vaivatonta ja nopeaa, eikä yksittäisen käyttäjän tarvitse opettaa ohjelmistoa tunnistamaan ääntään. Järjestelmä integroituu tarvittaessa myös rajapinnan kautta organisaation muihin järjestelmiin tietoturvallisesti, kertoo Inscriptan perustaja ja toimitusjohtaja, Simo Sorsakivi.

– Vaikka alalla on jo suuria kansainvälisiä toimijoita, ovat kieliteknologiat vasta kehityskaarensa keskivaiheilla. Yritykset ja organisaatiot ovat vastikään alkaneet huomaamaan missä lukuisissa käyttökohteissa puheentunnistusta voidaan hyödyntää toiminnan kehittämiseksi, esimerkiksi parantaakseen asiakaspalveluaan tai syventääkseen asiakasymmärrystään. Erikoistuneet toimijat kykenevät palvelemaan sellaisia asiakastarpeita, joihin geneeriset globaaliset jätit eivät yksinkertaisesti kykene, kertoo rahoituskierroksen toinen pääsijoittaja Henry Nilert.



– Teknologiamme perustuu vahvasti tiedemaailman tutkimustuloksiin ja edelläkävijäteknologioihin. Mahdollistamme asiakkaillemme helpon tavan räätälöidä puheentunnistustoiminnallisuus mille tahansa kielelle tai erikoissanastolle. Näin puheentunnistus osaa tulkita oikein esimerkiksi toimialalle ominaiset lyhenteet ja ammattitermit, jotka muutoin tavallisessa kielessä olisivat harvinaisia. Teknologia toimii erinomaisesti myös puhelinverkkotasoiselle äänelle, päinvastoin kuin monen globaalin kilpailijan mallit, kertoo perustaja, tutkimusjohtaja, tohtori Peter Smit.