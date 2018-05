Kielitieteen päivät 7.–9. toukokuuta Helsingissä – poimintoja ohjelmasta

Kielitieteen päivät on Suomen suurin kielitieteellinen tapahtuma, jossa eri kielialojen asiantuntijat esittelevät tutkimuksiaan. Aiheet vaihtelevat nimistöntutkimuksesta kielenkäyttöön verkossa ja käsittelevät maailman kieliä laajasti. Poimimme tapahtumasta mediaa ajatellen muutamia kiinnostavia aiheita.

Slanginimet ​Hesa​ ja ​Stadi​ Suomi24-keskusteluaineistossa

Täti tulee kylään ​-ilmaisu vauva.fi-keskustelupalstalla

Tykkää meitä​ – Kielikontakti ja sosiaalinen toiminta verkkoympäristössä

Suvis​, ​suvakko​, ​suvakki

What does motivate Finnish-speaking high school students in learning Swedish?

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa – ensi havaintoja tutkimushankkeesta (työpaja)

Hän olen ​/ ​minä olet ​/ ​sinä on​ – Yksilöön viittaaminen Maarit Mustosten tapaamisessa (posteri)

Kielitieteen päivät järjestetään 7.–9. toukokuuta 2018 Helsingissä Paasitornissa (Paasivuorenkatu 5 A), Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6) ja Helsingin yliopistolla Metsätalossa (Unioninkatu 40).

