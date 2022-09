Kiertotalouden kokeiluja etsitään Pohjois-Savossa – Tarjoa ideaasi. Jaossa 32 000 euroa innovatiivisiin ratkaisuihin!

Pohjois-Savon ELY-keskus hakee nyt uusia innovatiivisia kiertotalouden kokeiluja Pohjois-Savon alueella. Kaikilla Y-tunnuksen omaavilla organisaatioilla ja yrityksillä on erinomainen tilaisuus tarjota kiertotalousideansa ja saada rahoitus sen toteutukseen. Maakunnasta onhaussa 3-5 kokeiluideaa ja yksi idea voi saada maksimissaan 10 000 euron rahoitukseen. Kiertotalouteen liittyvät kokeilut toteutetaan marraskuun 2022 ja kesäkuun 2023 välillä.

Jaossa yhteensä 32 000 euroa pohjoissavolaisiin kiertotalouskokeiluihin

Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoima Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke rahoittaa kiertotalouden kokeiluja, jotka voivat kohdentua toteuttajan sisäiseen toimintaan tai kohdistua selvästi ulkoiseen toimintaan. Idean tulee linkittyä kiertotalouteen kestävän ruokajärjestelmän, metsäperäisten kiertojen, teknisten kiertojen, liikkumisen ja logistiikan, energian tai viestinnän saralla. Kaikenlaiset ideat ja avaukset ovat tervetulleita.

Näissä kokeiluissa on lupa onnistua, mutta myös lupa epäonnistua. Idea voi olla uusi ja villi, tai pidempään päässä muhinut. Tärkeintä on, että hakijalla on motivaatiota ja idea on toteutettavissa rahoituksen puitteissa sekä reilun puolen vuoden aikana, kuvailee projektipäällikkö Saara Karkulahti, Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeesta.

Rahaa kokeiluihin on yhteensä 32 000 euroa (alv. 0 %) ja tavoitteena on päästä valitsemaan 3-5 ideaatoteutukseen. Yhtä kokeilua rahoitetaan enintään 10 000 eurolla (alv. 0 %).

Tarjouksia kokeiluista otetaan vastaan 12.10.2022 klo 16.00 saakka. Valitut kokeilut julkaistaan marraskuussa ja kokeilut voivat käynnistyä heti kun mahdollista. Kokeilujen toteuttajat raportoivat edistymisestä www.hiilineutraalipohjoissavo.fi-verkkosivuilla sekä Pohjois-Savon ilmastoverkoston tapahtumissa. Toteuttajat laativat myös loppuraportit, jotka ovat kaikkien luettavissa elokuussa 2023.

Ilmastotyö etenee vauhdilla Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon ilmastotiekartta valmistui keväällä 2021 ja tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta vuoteen 2035 mennessä. Kiertotalouden kilpailukyky ja luonnonvarojen kestävä käyttö on ilmastotiekartan yksi painopistealue ja kiertotalouteen siirtyminen on keskeinen elementti maakunnan ilmastotyössä.

Pohjois-Savon ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen sanoo, että haluamme nopeuttaa siirtymää kiertotalouteen ja luoda kokeilujen kulttuuria. Erityisesti tässä ajassa meidän tulee etsiä uusia keinoja energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen. Suoraan sanottuna vähän jännittää, millaisia kokeiluideoita meille tarjotaan. Meille kannattaa soittaa matalalla kynnyksellä ja keskustella ideasta ennen tarjouksen jättämistä, Kettunenrohkaisee osallistumaan.