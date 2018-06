Kiertotaloutta kestävästi puhtailla ravinnekierroilla maaperään

Maapallon kantokykyä rasittavat muun muassa ravinnekiertojen epätasapaino sekä luonnon monimuotoisuuden kato, ajureina ilmaston ja maankäytön muutokset.

Meidän on mahduttava maapallon rajoihin, jotta voimme edetä kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Ruuantuotannossa tarvittavat välttämättömät kasvinravinteet on saatava tehokkaammin kiertoon, jotta voimme tuottaa ruokaa pienillä maankäytön muutoksilla. Tämä tarkoittaa parempia satoja ja tehokkaampia ravinnekiertoja mahdollisimman vähin tappioin ilmaan ja vesiin.



Jotta ravinnekierrot saataisiin tasapainoon ruuan tuotannon ja kulutuksen välillä, ruuan valmistuksen ja syönnin jäljiltä jäävät ravinteet tulisi kierrättää uusien satojen kautta. Kiertotalous on ratkaisumalli, joka edistää tätä tavoitetta. Ravinteiden kierrätys on kuitenkin tehtävä hallitusti ja puhtain kierroin, jottei arvokasta viljelymaata ja luontoa pilata riittämättömästi puhdistettujen lannoitevalmisteiden käytöllä.



Maaperällä on pitkä muisti ja kasvien juuret ovat ehdottomia siitä, missä kemiallisessa muodossa ne ravinteensa ottavat. Lannoitteiden ravinteiden on siksi oltava kasveille käyttökelpoisia. Ravinnelähteet eivät saa sisältää luonnolle vieraita aineita kuten lääkejäämiä tai synteettisiä orgaanisia haitta-aineita, joita kulutuksessamme sekaantuu kasvinravinteiden kanssa.



Jotta saamme ruokamme jatkossakin puhtaasta maasta, Suomen luonnonsuojeluliitto ja MTK vaativat kierrätyslannoitteilta laatua ja puhtautta. Puhdistusteknologiaa, cleantechiä on sovellettava käytäntöön ja kehitettävä kustannus- ja resurssitehokkaaksi. Vain siten ravinteiden kierrätys on vastuullista ja hyväksyttävää ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista.



