Kiille kuluu ja hampaat lohkeilevat – lävistys suussa voi pilata hampaat ja pahimmassa tapauksessa tuoda verenmyrkytyksen

Oral Hammaslääkärit Oyj tuo uuden Invisalign Go -oikomishoidon Suomeen 3.5.2018 10:43 | Tiedote

Oral Hammaslääkärit Oyj aloittaa ensimmäisenä Suomessa uuden, nopean ja huomaamattoman Invisalign Go -oikomishoitomenetelmän käytön. Oral on tehnyt sopimuksen Invisalign Go -menetelmän käytöstä sen omistavan Align Technology BV:n kanssa. Menetelmä on osa Invisalign-tuoteperhettä.