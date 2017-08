Kiina uskoo suomalaiseen selluun

3.8.2017 11:18 | Uusi puu

Puupohjaisten uusiutuvien lopputuotteiden valmistus kasvaa kohisten maailman suurimman sellunkäyttäjän Kiinan markkinoilla. Yli 20 miljoonaa tonnia sellua vuodessa käyttävä ja maailman suurin sellunostaja Kiina investoi sellutehtaisiin rajojensa ulkopuolella turvatakseen uusiutuvan raaka-aineen saannin myös tulevaisuudessa.

Kiina on jättiläinen myös puukuidun jatkojalostajana. Esimerkiksi maailman tekstiilituotannosta jopa 65 prosenttia valmistetaan Kiinassa, jonne tekstiiliteollisuuden uusiutuvaa raaka-ainetta, liukosellua, viedään jo nyt Suomesta.

- Suomalainen havupuusellu on ainutlaatuista. Haluamme olla mukana sen tuotannon varmistamisessa. Nyt kun sellun käyttö on monipuolistumassa ja tulevaisuudessa voimme muokata raakaa kuitua moniin eri käyttötarkoituksiin, uskomme tähän investointiin, perustelee Kemijärven Boreal Bioref biojalostamohankkeessa mukana olevan kiinalaisyhtiö China Camc Engineeringin (Camce) varapääjohtaja Yuhang Wang yhtiön kiinnostusta investoida Suomeen.

Toteutuessaan kapasiteetiltaan 400 000 tonnin biotuotetehtaan arvioidaan käynnistyvän Kemijärvellä vuonna 2020. Tehdas tuottaisi havusellun lisäksi muun muassa liukosellua, mikrokiteistä sellua sekä muita puuhun perustuvia biomateriaaleja ja -kemikaaleja.



Suomalainen puukuitu kasvaville bioalan markkinoille

Boreal Biorefin tehtaan pääomistajaksi tuleva Camce kokoaa Kiinaan konsortion tehtaan tuotannon loppukäyttäjiksi.

- Suurin käyttökysyntä hyvälaatuiselle havusellulle Kiinassa on paperissa. Tämän lisäksi kysyntää on hygieniatarvikkeille, tekstiilituotteille sekä kertakäyttöastioille ja -kupeille, joita käytetään vuositasolla miljardeittain. Näiden tuotteiden korvaaminen kierrätettävillä materiaaleilla tulee kasvamaan ja säästää luontoa, uskoo Wang.

Wangin mukaan Suomesta saatava hyvälaatuinen puukuitu tulee käyttää vain korkeimman jalostusasteen lopputuotteiksi.

- Sellu on puhdas luonnontuote, jota ei voi valmistaa keinotekoisesti. Jatkojalostamme Kiinaan vietävästä sellusta laadukasta paperia, tekstiilikuitua tekstiiliteollisuuden käyttöön ja kolmanneksi myymme sellua uusille bioalan yrityksille, joiden määrä on nopeassa kasvussa. Pakkauksiin käytämme Kiinassa pääsasiassa kiertokuitua.

- Tänä päivänä on kannattavaa olla monipuolinen yritys, jonka tuotantoketju on joustava ja tarpeisiin mukautuva. Emme halua olla pelkästään sellun käyttäjä, vaan yleisesti biotalouden toimija, kuvailee Wang.

Poliittinen tuki uusiutuvien kasvavalle käytölle

Wangin mukaan kiinalaiset kuluttajat alkavat tiedostaa ilmasto-ja kestävyysongelmia aikaisempaa enemmän, mikä vie Kiinaa parempaan suuntaan kestävän kehityksen kannalta.

- Kierrätämme enemmän ja käytämme uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettuja tuotteita. Tavoite on hyvä, koska aikaisemmin Kiinalla ei ole ollut empatiaa luontoa kohtaan.



- Uusiutuvien materiaalien käyttöön tähtäävä liiketoiminta ei ole enää pelkkää puhetta. Siihen kohdistuu myös laillinen paine, sillä presidenttimme tukee sen kehitystä voimakkaasti. Muutos fossiilipohjaisista tuotteista uusiutuviin on tehtävä seuraavan 10-20 vuoden kuluessa. Tässä on kyse enemmän kuin rahasta, muistuttaa Wang.

Wangin arvion mukaan siirtyminen uusiutuvien käyttöön on Kiinalle valtava haaste, koska on ymmärrettävä myös siihen sisältyvät riskit.

- Rahoittajien kanssa keskustellessamme vihreys tulee lähes aina esille. Heille on tärkeä tietää mitä luonnonvaroja käytämme ja miten. Ekologisuus ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttö on erityisen tärkeää ja arvostettua, sanoo Wang.