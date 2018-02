Kiinalaisen uudenvuoden tapahtuma suurempana kuin koskaan. Kaikki kiinalaisen horoskoopin kaksitoista eläintä jääveistoksina.

Torstaina 15. helmikuuta 2018 Helsingissä vietetään Kiinalaista uuttavuotta jo kahdennettatoista kertaa. Päätapahtumapaikkana on viime vuosien tapaan Keskuskatu, mutta nyt tapahtuma laajenee ensimmäistä kertaa myös Rautatientorin Jääpuistoon. Ohjelmassa on muun muassa kungfu-tähti Jackie Chanin perustaman kiinalaisiin kamppailulajeihin erikoistuneen Long Yun Kungfu -ryhmän esityksiä.

Helsingin ja Pekingin kaupunkien yhdessä isännöimässä ulkoilmatapahtumassa juhlitaan kukon vuoden päättymistä ja koiran vuoden alkua. Keskuskadun lavalla nähdään Pekingistä saapuvien taiteilijaryhmien esityksiä sekä värikkäitä leijona- ja lohikäärmetansseja. Kiinalaiset markkinat ja ruokatori ovat olennainen osa juhlintaa. Tapahtumassa voi myös seurata Pekingin uudenvuoden juhlallisuuksia suorana lähetyksenä. Juhla huipentuu ilotulitukseen Töölönlahdella.

Kiinalaisen eläinradan kaksitoista eläinhahmoa jääveistoksina

Helsingin uudenvuoden tapahtuman kahdennentoista juhlavuoden kunniaksi Keskuskadulle ja Jääpuistoon syntyy kaksitoista jääveistosta, jotka edustavat kiinalaisen eläinradan kahtatoista eläinhahmoa. Veistoksia ovat toteuttamassa kolme tapahtumaa varten tänne saapuvaa kiinalaista jäänveistäjää Yu Zhengqiang, Zhan Weiqi sekä Wu Taicheng. Nämä huipputason jää- ja lumiveistomestarit ovat osallistuneet lukuisiin kansainvälisiin jäänveistokilpailuihin ympäri maailmaa.

Suomen jääveistotaituruutta tapahtumassa edustavat hallitseva suomenmestari Anssi Kuosa sekä Eeva Karhu ja Jouko Aroheinä. Lisäksi veistoksia ovat toteuttamassa latvialaiset Zigmunds Vilnis ja Valdemārs Vilnis. Jääveistokset tarjoaa Finnair.

Kiinalainen uusivuosi levittäytyy Jääpuistoon

Helsingin Kiinalainen uusivuosi laajenee Jääpuistoon. Punaiset lyhdyt ja herkulliset tuoksut löytyvät nyt ensimmäistä kertaa myös Rautatientorilta. Jäällä nähdään Helsingin Taitoluisteluklubin MiniMints-ryhmän Viekkaat vorot varkaissa -esityksiä ja lohikäärmekin pistäytyy jäällä. Yleisöllä on mahdollisuus maksuttomaan luisteluopetukseen ja vapaaseen luisteluun.

Esiintymässä Jackie Chanin perustama Long Yun kungfu-ryhmä Kiinasta

Tapahtuman odotetuin esiintyjäryhmä on kiinalaisiin kamppailulajeihin erikoistunut Long Yun Kungfu. Se on maailman tunnetuimman kungfu-tähden, Jackie Chanin, perustama kiinalaisiin kamppailulajeihin erikoistunut ryhmä. Siihen on valittu nuoria lahjakkuuksia eri puolilta Kiinaa. Visuaalisuudestaan ja luovuudestaan tunnettu ryhmä on esiintynyt lukuisissa elokuvissa ja TV-ohjelmissa sekä kiertänyt ihastuttamassa yleisöä ympäri maailman Muista Keskuskadun lavalla nähtävistä kiinalaisista esityksistä vastaavat Beijing City Contemporary Dance Company ja Pekingin perinneorkesteri.

Tilaisuudessa julkistetaan kiinalaisille matkailijoille suunnattu Helsinki- sovellus



Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ja Tencentin Zhan Shu; General Manager of Tencent Governmental Affairs and Tourism Center; julkistavat kiinalaisille matkailijoille suunnatun Helsinki- mini program -sovelluksen sosiaalisen median kanavasta monikäyttösovellukseksi kasvaneeseen WeChatiin.

Beijing Weekin asiantuntijatapahtumat ja junnulätkää Pirkkolassa

Ulkoilmajuhlan lisäksi tapahtumakokonaisuuteen kuuluvat mm. Beijing Week -asiantuntijatapahtumat 6.–9.2., Kiinalaisen uudenvuoden gaala, lasten Kiinalainen uusivuosi ja nuorten jääkiekkoturnaus Pirkkolan jäähallilla 7.–9.2. Lisätiedot www.kiinalainenuusivuosi.fi.

Helsingin Kiinalaisen uudenvuoden juhlintaan osallistuu vuosittain noin 30–40 000 kävijää.

Kiinalainen uusivuosi tuotetaan Kulttuurikeskus Caisan ja Suomi-Kiina-seuran yhteistyönä, Kiinan kansantasavallan suurlähetystön tuella. Finnair, Silja Line ja Atria ovat tapahtuman pääyhteistyökumppanit. Tapahtuman isäntinä ovat Helsingin ja Pekingin kaupungit.

OHJELMA 15.2.2018

Keskuskatu

15.30 Kulkue Narinkkatorilta Keskuskadulle

16.00 Beijing City Contemporary Dance Company: Riemukkaat lyhdyt

Long Yun Kungfu: Virtaava vesi

Lohikäärmetanssi

Silja Linen Harri Hylkeen uudenvuoden tervehdys

16.45 Pekingin perinneorkesteri: Keväisen joen kuutamo

Beijing City Contemporary Dance Company: Xiang he ge

Leijonatanssi

Long Yun Kungfu: Bruce Lee

Pekingin perinneorkesteri: Sheng-soolo

17.40 Long Yun Kungfu: Taiji

Leijonatanssi

18.00 Vuosi vaihtuu!

Uudenvuoden puheet

Beijing City Contemporary Dance Company: Riemukkaat lyhdyt

Lohikäärmetanssi

Matkailusovellus Helsinki-MiniAppin julkistus

18.30 Pekingin perinneorkesteri: Bu Bu Gao

Beijing City Contemporary Dance Company: Suo lin nang -aaria

Leijonatanssi

19.00 Long Yun Kungfu: Taistelija

Koiran vuoden tervehdys Korkeasaaresta

Beijing City Contemporary Dance Company: Zodiac Show Dance

Lohikäärmetanssi

19.40 Long Yun Kungfu: Virtaava vesi

Beijing City Contemporary Dance Company: Xiang he ge

Leijonatanssi

Lohikäärmetanssi

20.20 Ilotulitus Töölönlahdella



Jääpuisto

16.00 MiniMints: Viekkaat vorot varkaissa

Luistele mun kaa!

Vapaata luistelua

17.15 MiniMints: Viekkaat vorot varkaissa

Luistele mun kaa!

Vapaata luistelua

17.45 Lohikäärme On Ice

18.00 Vuosi vaihtuu

18.30 Luistele mun kaa!

Vapaata luistelua

19.30 Skate Balance

Vapaa pääsy