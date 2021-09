Kiinalaisosakkeiden heilunta näkyi elokuun kauppatilastoissa – Yhdysvaltojen osuus yli puolittunut alkuvuoden huippuluvusta

Jaa

Kiinalaisosakkeiden poliittisten riskien aiheuttama heilunta näkyi suomalaissijoittajien elokuun osakekaupassa. Kiinalaisia teknologia-osakkeita löytyy myydyimpien osakkeiden listalta sekä Saksan että Yhdysvaltojen markkinoilta.

Kiinalaisosakkeiden muuttuminen haastavaksi sijoituskohteeksi sai Danske Bankin suomalaisasiakkaat myyntipäälle. Elokuussa sekä Tencent että Alibaba ovat nettomyydyimpien listalla kärjessä tai lähellä kärkeä.

Molempien osakkeiden hinnat ovat alle viime syksyisten tasojen. Kesällä nähtiin jyrkkä pudotus, kun Kiinan on nähty lisäävän sääntelyä teknologiayhtiöitään kohtaan.

”Kiinalaisten teknologiaosakkeiden kehitys pörssissä on ollut viime vuodet suotuisaa. Sijoittajat ovat nähneet molemmat yhtiöt vahvoina teknologiayhtiöinä, joilla on vahva asema markkinoillaan. Nämä tapahtumat osoittavat, että poliittinen riski on kasvanut merkittäväksi”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.

Elokuussa osakekaupan volyymi laski verrattuna heinäkuuhun. Erityisen paljon kutistui kaupankäynti Yhdysvaltojen markkinoilla, jonka osuus oli 9,9 prosenttia, kun helmikuussa osuus oli 21 prosenttia.

Suomen osuus Danske Bankin suomalaisasiakkaiden osakekaupasta oli elokuussa lähes 80 prosenttia. Suomessa vaihdetuimmat osakkeet olivat Nokia ja Sampo, netto-ostetuimmat Fortum ja Kesko sekä nettomyydyimmät Kamux ja Nordea.

Koronarokotteet kiinnostivat

Toinen Yhdysvaltojen ja Saksan markkinoilla näkyvä ilmiö elokuussa oli koronarokotteiden valmistajien vahva asema. Sekä Moderna että Pfizer näkyvät vaihdetuimpien osakkeiden joukossa Yhdysvalloissa ja Saksassa. Lisäksi BioNTech on Saksan markkinoiden viidenneksi nettomyydyin osake.

”Nämä yhtiöt eroavat paljon, sillä Pfizer on perinteinen lääkeyhtiö, jolla on laaja portfolio ja Moderna ja BioNTech ovat melko tuoreita ja hyvin erikoistuneita yhtiöitä. Ne molemmat ovat saaneet silti voimakasta vetoa koronarokotteesta, mikä on näkynyt myös osakekursseissa”, Kemppainen sanoo.

Elokuussa listojen kärkipäähän ei ole noussut yhtään meemiosaketta, jotka ovat olleet iso sijoitusilmiö vuonna 2021.

Danske Bankin suomalaisasiakkaiden osakekauppa elokuussa 2021

2017 2018 2019 2020 2021 Suomi 86,8 % 87,9 % 86,5 % 76,6 % 78,7 % Yhdysvallat 2,1 % 2,8 % 5,0 % 12,8 % 9,9 % Saksa 1,5 % 2,0 % 1,8 % 2,9 % 2,5 % Ruotsi 4,5 % 2,0 % 1,7 % 2,7 % 2,4 % Norja 1,4 % 1,1 % 0,9 % 2,0 % 0,5 %

Suomi Vaihdetuimmat Osuus vaihdosta Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät Nokia Oyj (FI) 9,6 % Fortum Oyj Kamux Oyj Sampo Oyj A 8,9 % Kesko Oyj B Nordea Bank Abp (FI) EUR Outokumpu Oyj 8,0 % Nokia Oyj (FI) Metso Outotec Oyj Fortum Oyj 5,2 % Boreo Oyj Nokian Renkaat Oyj Neste Oyj 4,4 % Sampo Oyj A Telia Company AB(FI) Yhdysvallat Vaihdetuimmat Osuus vaihdosta Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät NIO Inc. ADR A 5,2 % NIO Inc. ADR A Alibaba Group Holding Ltd ADR Moderna Inc. 3,4 % The ExOne Co Pfizer Inc. (US) Cassava Sciences Inc 2,5 % Palantir Technologies Inc Redhill Biopharma Ltd Bank of America Corp. 2,4 % Airbnb Inc A Abbott Laboratories (US) Pfizer Inc. (US) 2,3 % Moderna Inc. Quanta Services Inc. Saksa Vaihdetuimmat Osuus vaihdosta Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät Moderna Inc. (DE) 12,3 % GlaxoSmithKline Plc (DE) Bayer AG Bayer AG 8,9 % Volkswagen (Ord) Tencent Holdings Ltd. (DE) Daimler AG 7,1 % Medios AG Merck KGaA Tencent Holdings Ltd. (DE) 5,4 % RWE AG (Ord) Infineon Technologies AG Merck KGaA 5,1 % Talanx AG BioNTech SE (DE) ADR

Tietoa vertailusta

Osakkeiden ostomaat perustuvat Danske Bankin suomalaisten asiakkaiden tekemiin kauppoihin elokuussa 2021.

Tietoa Danske Bankin sijoituspalveluista