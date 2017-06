Kiinalaisten koulutusmatkailua Savonlinnassa Saimaa Summit -teemana

16.6.2017 10:37 | Savonlinnan kaupunki

Savonlinnassa valloitetaan maailmaa ja avataan suoria koulutusväyliä Kiinaan. Kiinalaisen Mind Education –yhtiön ja Savonlinnan kaupungin välisen yhteystyön tuloksena Savonlinnaan odotetaan kasvavaa opiskelija- ja opettajavaihtoa Kiinasta. Lupaavia tuloksia hankkeen etenemisestä on jo saatu. Heinäkuussa Saimaa Summit –foorumissa kerrotaan Mind Education –hankeen tuloksista ja jatkosuunnitelmista.

Kiinalaisen Tsinghua yliopiston ympärille kehittynyt yritysrypäs Mind Education on Kiinan johtava leirikoulujen järjestäjä. Se on jo viidentoista vuoden ajan tuottanut korkealaatuisia opintomatka- ja leirikoulupalveluja kiinalaisille 3–18-vuotiaille lapsille. Yhtiön tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuutta sosiaalisten taitojen kehittymiseen sekä ainakin yhteen opintomatkaan kotimaassa tai ulkomailla. Tähän mennessä tuota mahdollisuutta onkin käyttänyt jo lähes kymmenen tuhatta ala- ja yläkoulua sekä niiden oppilasta.

Vuonna 2016 Savonlinnan kaupunki ja Mind Education solmivat pitkän aikavälin yhteistyösopimuksen opiskelija- ja opettajavaihto-ohjelman luomiseksi maiden välille. Tämän vuoden puolella on Savonlinnassa vieraillut jo joukko kiinalaisia rehtoreita, jotka tutustuivat kouluihin, niiden toimintaa ja Savonlinnaan

- Kiinalaiset vieraat olivat hyvin vaikuttuneita matkastaan Suomeen ja Savonlinnaan. Suomalaisen koulujärjestelmän lisäksi ihastusta herätti Savonlinnan alue luonnonkauniine ympäristöineen. Neuvottelut opettajien täydennyskoulutusryhmien saapumisesta Savonlinnaan ovat jo pitkällä. Ensimmäinen ryhmä koostuu Haidianin kaupunginosan opetussuunnitelmista vastaavista hallinnollisista apulaisrehtoreista, kertoo toimitusjohtaja Jin Liu, ChinaWave-yhtiöstä, joka toimii konsulttina projektissa.

Muutakin konkreettista on jo saatu aikaan. Viime vuoden elokuussa Savonlinnassa järjestettiin ensimmäinen Suomi–Kiina nuorten kulttuuri- ja taidefestivaali, joka oli menestys. Tänä kesänä seuraa jatkoa, ja Olavinlinnassa pidettävälle festivaalille odotetaan yli 200 opiskelijaa Kiinasta sekä paikallisia nuoria Savonlinnasta ja Suomen ja Pietarin partnerikouluista.

Myös kummiluokkatoiminta on käynnistynyt usean savonlinnalaisen ja kiinalaisen koulun välille. Mm. ryhmä Savonlinnan Taidelukion opettajia ja oppilaita vieraili Pekingissä toukokuussa. Kiinasta kummiluokkia odotetaan vierailulle tänä kesänä. Lisäksi suunnitelmat ja neuvottelut laajemman yritysyhteystyön käynnistämiseen Savonlinnan ja Kiinan välillä ovat käynnissä. Osapuolet vastaavat kukin omista kustannuksistaan. Savonlinna tukee toimintaa avaamalla koulut tutustumista ja aktiviteetteja varten kiinalaisryhmien käyttöön.

