Kiinnitä huomiota valaistukseen – oppaista löydät suunnitteluvinkit

Uhanalaisella lahokaviosammalella kymmeniä esiintymiä Helsingissä 9.11.2017 12:48 | Tiedote

Tänä vuonna tehdyssä selvityksessä löydettiin Helsingistä 20 uutta lahokaviosammalen esiintymää. Lahokaviosammal (Buxbaumia viridis) on maassamme äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu lehtisammallaji. Se on myös EU:n luontodirektiivin mukaan suojeltava laji sekä luonnonsuojeluasetuksen mukaan erityisesti suojeltava laji. Lajin kasvupaikat on otettava huomioon maankäytön, luonnonhoidon ja luonnonsuojelun suunnittelussa.