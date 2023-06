Kiinnostaako nykytaiteen Chappe vai historiallinen ruukkimiljöö? Katso 14 uutta Museokortti-kohdetta!

Museokortilla koettavien elämysten määrä on kasvanut jälleen. Uudet kohteet tarjoavat muun muassa nykytaidetta, muotoilua, kotimuseoita, kotiseutuhistoriaa, henkilöhistoriaa ja katsauksen taiderikosten maailmaan.

Vuoden 2023 uudet Museokortti-kohteet

Kesäkuussa Museokortti-kohteisiksi liittyneet Limingan museoalueen kohteetAbraham Ojanperän muistokoti, Vihlo Lampi -museo ja Limingan kotiseutumuseotarjoavat ainutlaatuisen katsauksen Limingan historiaan.

Taiteilijakoti Aappola on liminkalaissyntyisen oopperalaulaja ja laulupedagogi Abraham Ojanperän (1856–1916) museoksi muutettu huvila ja koti. Taiteilijakoti Aappola eli Abraham Ojanperän muistokoti on keskeinen osa Vanhaa Liminkaa ja Limingan museoaluetta.

Taidemaalari Vilho Lammen (1898–1936) töitä esittelevä Vilho Lampi -museo on perustettu Pohjois-Suomen vanhimpaan kansakoulurakennukseen. Lampi tunnetaan erityisesti uhmakkaista omakuvistaan, voimakkaista kansankuvauksistaan sekä Limingan lakeutta, Liminkaa ja liminkalaisia kuvaavista maalauksistaan.

Limingan kotiseutumuseo koostuu useista rakennuksista, jotka sisältävät Limingan historiaan, maatalouteen ja varsinkin niittyviljelyyn liittyvää esineistöä.

Kesäkuun uusiin kohteisiin kuuluu myös vartiolaiva Telkkä, joka sijaitsee Merikeskus Vellamon museolaiturissa. Vierestä löytyvät myös Museokortilla vierailtavat museolaivat Tarmo ja Kemi. Merikeskus Vellamossa kortilla pääsee Suomen merimuseoon sekä Kymenlaakson museoon.

Lappeenrannassa sijaitseva Saimaan kanavan museossa tutustut Saimaan kanavan vaiheista kertovaan näyttelyyn. Museo on Suomen vanhimmassa säilyneessä kanavien virkatalossa. Rakennusta ympäröivä kaunis ja historiallisesti arvokas puutarha kukkaistutuksineen ja puistokäytävineen on kunnostettu perinteitä kunnioittaen.

Toukokuussa avautunut Aalto2-museokeskus on arkkitehtuurin, muotoilun ja kulttuuriperinnön ainutlaatuinen kohtaamispaikka Jyväskylässä. Aalto2 yhdistää kaksi Alvar Aallon suunnittelemaa rakennusta, Alvar Aalto -museon ja Keski-Suomen museon.

Opastetuilla kierroksilla tutustut tarinoiden siivittämänä Ahlströmin teollisuus- ja sukuhistoriaan upeassa ruukkimiljöössä Noormarkussa. Ahlström Voyage -näyttelyvanhassa pajassa esittelee Ahlström-yhtiöiden, suvun ja Noormarkun ruukin historiaa ja nykypäivää yli 170 vuoden ajalta.

Uusi huhtikuussa Raaseporiin avautunut taidemuseo Chappe on perustettu lääketieteen tohtori ja geenitutkija Albert de la Chapellen aloitteesta. Taidemuseossa järjestetään modernin taiteen ja nykytaiteen näyttelyitä, jotka painottuvat Suomen, Pohjoismaiden ja Itämeren alueen taiteeseen ja käsittelevät ajankohtaisia kysymyksiä ja ilmiöitä.

Helsingissä sijaitseva Amos Andersons Hem on henkilöhistoriallinen koti- ja taidemuseo, joka on liikemies ja taiteen tukija Amos Andersonin (1878–1961) entisessä koti- ja toimistorakennuksessa. Museo tarjoaa oivan mahdollisuuden tutustua 1920-luvulla sisustettuun hohdokkaaseen porvariskotiin taidetta unohtamatta.

K.H. Renlundin museon kohteet Roosin talo, Näyttelyhalli, Pedagogio ja Lassanderin talo sijaitsevat Kokkolassa. Näyttelyhalli on K.H.Renlundin museolle kuuluva vaihtuvien näyttelyjen tila keskellä kaunista museokorttelialuetta. Myös Pedagogio ja Lassanderin talo löytyvät olohuonemaisesta museokorttelista. Viihtyisää korttelia elävöittää kesäisin kahvilatoiminta sekä erilaiset tapahtumat.

Ainutlaatuinen Pedagogio on Kokkolan keskeinen nähtävyys ja maamerkki. Se on tiettävästi maamme kaupunkien vanhin koulurakennus ja ei-kirkollinen puurakennus vuodelta 1696. Lassanderin talossa pääset puolestaan aikamatkalle 1700-luvun viehättävään miljööseen, kokkolalaisen kauppiasperheen kotiin. Talo on yksi vanhimpia säilyneitä kokkolalaisia taloja.

Roosin talo on lumoava yhdistelmä taidetta ja Kokkolan historiaa. Yläkerran perusnäyttelyssä kerrotaan kaupungin kukoistuksesta 1800-luvulla. Alakerrassa sijaitsee paikallisuuteen panostava museokauppa sekä vaihtuvien näyttelyiden tila, jossa on vuoroin esillä sekä uusinta nykytaidetta että kokoelmanäyttelyitä.

Suomen ainoa Poliisimuseo sijaitsee Tampereella. Museossa pääsee tutustumaan muun muassa Väritetty totuus – Taiderikoksia Suomessa -näyttelyyn, joka kertoo suomalaisista taiderikoksista. Esillä museossa on esimerkiksi väärennettyä ”Gallen-Kallelaa”, ”Schjerfbeckiä” ja ”Picassoa”.

Museokortti vuoden mittainen pääsylippu lähes 370 kohteeseen. Museokortti nyt kesätarjouksessa 65€ (norm. 76€).

Museokortti-toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan Suomen museoliitto ry:n omistama ja kuuluu Museoliitto-konserniin. Museokortti-järjestelmän tuottamat tulot palautetaan suomalaisille museoille kävijämäärien perusteella, eikä järjestämällä ole museoalan ulkopuolisia edunsaajia.