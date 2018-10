Kiinnostaako verenluovutus työporukalla? – näin se käy kätevimmin

Katso tiedotteesta viikon 43 verenluovutustilaisuudet alueellanne. Meddelanden på svenska: www.blodtjänst.fi

Monella työpaikalla viriää syksyn tullen ideoita yhteisestä tekemisestä ja porukalla auttamisesta. Verenluovutus on mainio tapa kantaa yhteiskuntavastuuta ja saada hyvä mieli auttamisesta. Veripalveluun tulee paljon tiedusteluja, josko luovutustilaisuuden voisi järjestää kätevästi oman työpaikan tiloissa. Lue miten voitte työporukkana auttaa verenluovutuksen muodossa!

Veripalvelu järjestää verenluovutustilaisuuksia myös suurilla työpaikoilla, varuskunnissa ja oppilaitoksissa. Ihan takavuosien tapaan työpaikoille ei kuitenkaan enää jalkauduta, sillä veren keräyksen tasaisuus on entistä tärkeämpää tehokkaan verihuoltoketjun turvaamiseksi.

–Veripalvelulle tulee paljon kutsuja työpaikoille, mikä ilahduttaa meitä suuresti, sillä työpaikkaryhmät ovat meille todella tärkeitä. Usein kysyjä saattaa kuitenkin olla hieman liian toiveikas osallistujamäärän suhteen – kokemuksemme osoittaa, että noin joka kymmenes työntekijä lopulta tulee luovuttamaan, kertoo Helsingin liikkuvan veripalvelun esimies Pirjo Grön.

Joka päivä tavoitteena on saada noin 800 veripussia luovuttajilta, mikä tarkoittaa, että yhdestä tilaisuudesta on saatava vähintään 70–80 pussia verta. Tällainen määrä saadaan todennäköisimmin kerättyä yrityksestä, jonka kiinteistössä on vähintään 1000 työntekijää.

Huomioon otettavia asioita ovat lisäksi ajankohta, saavutettavuus, kahvitusmahdollisuus sekä esteettömät, rauhalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat. Tilaisuuksista vastaavat omalla seudullaan Kuopion, Oulun, Seinäjoen, Tampereen ja Turun veripalvelutoimistojen liikkuvat yksiköt sekä Helsingin liikkuva veripalvelu.

VeriRyhmä auttaa pienemmällä porukalla

Pienille ja keskisuurille yrityksille ja yhteisöille helpoin tapa auttaa on verenluovutusporukalla eli VeriRyhmänä luovuttaminen lähimmässä veripalvelutoimistossa tai yleisessä verenluovutustilaisuudessa.

–Jos työpaikka sijaitsee veripalvelutoimiston läheisyydessä, niin ehdottomasti suosittelemme VeriRyhmän perustamista ja porukalla toimistoon tulemista, Grön sanoo.

Veripalvelu tarjoaa maksuttoman kyydin toimistolle, jos luovuttajia on vähintään neljä ja verenluovutuspaikalle on matkaa korkeintaan 20 kilometriä. Ryhmäluovutuksissa on hyvä olla etukäteen yhteydessä toimistoon tai liikkuvan yksikköön ja varata aika (katso yhteystiedot).

–VeriRyhmän perustaminen ja työporukalla luovuttaminen on hyvä mahdollisuus tehdä luovuttamisesta säännöllinen tempaus ja rohkaista uusiakin mukaan, kun vierellä on joukko tuttuja naamoja, rohkaisee Veripalvelun yhteisömarkkinoinnin koordinaattori Kaisu Maijala.

Ennen jokaista verenluovutusta kannattaa varmistaa oma luovutussoveltuvuus osoitteessa www.sovinkoluovuttajaksi.fi.

Lue usein kysytyt kysymykset verenluovutustilaisuuksien järjestämisestä

Perustamalla VeriRyhmän ja ojentamalla kädet syksyn aikana osallistutte arvontaan!

Alueellanne järjestetään verenluovutustilaisuus viikolla 43 (22.–26.10.):

VERENLUOVUTUSTILAISUUDET 22.–26.10.2018



MAANANTAI 22.10.

klo 13.00-18.00 KAUHAJOKI, seurakuntakeskus, Kyntäjäntie 1, 61800 Kauhajoki

klo 13.00-17.00 YLIVIESKA, seurakuntakoti Maria, Kirkkotie 2, 84100 Ylivieska

klo 14.00-19.00 SIPOO, seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

klo 14.00-18.00 JÄMSÄ, seurakuntakeskus, Koskentie 30 C, 42100 Jämsä

klo 14.00-18.00 EURAJOKI, seurakuntakeskus Tapuli, Kukkapolku 2, 27100 Eurajoki

klo 14.00-18.00 KAUSALA, Iitin seurakuntakeskus, Eerolantie 1, 47400 Kausala

TIISTAI 23.10.



klo 11.30-16.00 KAJAANI, Linnantauksen seurakuntakeskus, Kaplastie 2, 87100 Kajaani

klo 13.00-18.00 LAPPEENRANTA, Saimaan AMK, Skinnarilan kampus, Skinnarilankatu 36, 53850 Lappeenranta (Huom! Myös ke klo 12-17)

klo 13.30-18.30 KYRÖSKOSKI, Liikuntahalli Kosken Syke, Kirkkokatu 4, 39200 Kyröskoski

KESKIVIIKKO 24.10.

klo 12.00-17.00 LIEKSA, seurakuntatalo, Mönninkatu 13, 81700 Lieksa

klo 12.00-17.00 LAPPEENRANTA, Saimaan AMK, Skinnarilan kampus, Skinnarilankatu 36, 53850 Lappeenranta (Huom! Myös ti klo 13-18)

klo 13.00-18.00 KOKEMÄKI, seurakuntatalo, Seuratalontie 7, 32800 Kokemäki

klo 14.00-18.00 NOKIA, Kerhola, Souranderintie 13, 37100 Nokia

klo 15.30-19.00 MYYRMÄKI, Lounaskahvila Sapusca, Jönsaksentie 4, 01600 Vantaa



TORSTAI 25.10.

klo 13.00-18.00 LOIMAA, Heimolinna, Väinämöisenkatu 2, 32200 Loimaa

klo 13.00-18.00 SIILINJÄRVI, seurakuntatalo, Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi

klo 14.00-18.00 ALAHÄRMÄ, seurakuntatalo, Härmäntie 31, 62300 Alahärmä

klo 14.00-18.00 MÄNTTÄ, seurakuntatalo, Kirkkokatu 6, 35800 Mänttä

klo 15.00-19.00 INKOO, Hembygdsgården, Urheilutie 1, 10210 Inkoo

PERJANTAI 26.10.



klo 12.00-17.00 SALO, VPK:n talo, Asemakatu 3, 24100 Salo

klo 12.00-17.00 VAASA, Kulttuuritalo Fanny, Kirkkopuistikko 34, 65100 Vaasa

klo 13.00-18.00 JÄRVENPÄÄ, Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää

klo 13.30-18.00 KERAVA, kirjasto / Pentinkulma, Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava

Kuka voi luovuttaa?

Suurin osa suomalaisista voi luovuttaa verta. Yleisimmin käytetyt lääkkeet kuten verenpaine-, kolesteroli- ja lievät masennuslääkkeet eivät lääkkeinä estä verenluovutusta. Verenluovuttajan tulee olla terve, 18–70-vuotias ja painaa vähintään 50 kiloa. Uuden luovuttajan tulee olla alle 60-vuotias. 66 vuotta täyttänyt henkilö voi luovuttaa verta, jos edellisestä verenluovutuksesta on alle kaksi vuotta. Miehet voivat luovuttaa verta 61 ja naiset 91 vuorokauden välein.

Hemoglobiiniarvo mitataan aina ennen luovutusta ja sen tulee olla miehillä vähintään 135 g/l ja naisilla 125 g/l. Verenluovuttajan tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella.

Vuosittain arviolta 50 000 potilasta saa Suomessa hoitoa verivalmisteilla. Verivalmisteita tarvitaan muun muassa leikkaus- ja syöpäpotilaiden hoidossa, onnettomuuksien uhreille sekä keskosvauvoille.



