Kiinteistö- ja rakennusala edistää kiertotaloutta yhdessä – uusia työkaluja rakennettuun ympäristöön

Kiertotaloudessa tapahtuu nyt paljon kiinteistö- ja rakennusalalla. Kiertotalouden muuttuminen uudeksi normaaliksi vaatii yhteistyötä erilaisten toimijoiden kesken. Muutos voidaan saada aikaan vain vuoropuhelulla, joka pitää ulottaa niin rakennetun ympäristön ammattilaisten keskuuteen kuin alan ulkopuolelle. Näin pohdittiin torstaina 8.11.2018 järjestetyssä Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloussprintti -hankkeen tulosseminaarissa.

– Kiertotalous kiinteistö- ja rakennusalalla etenee vauhdikkaasti. Alalla on osaamista sekä yhteinen tahtotila edistää kiertotalouden toteutumista. Rakennetun ympäristön kiertotalous kytkeytyy vahvasti koko yhteiskuntaan, totesi Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja Mikko Nousiainen.

– Lupaavista kiertotaloushankkeista on jo runsaudenpulaa. Kiertotaloutta toteutetaan jo, ei enää vain puhuta siitä. Yhdessä tekemällä ja toisilta oppimalla voidaan saavuttaa globaalisti toimivia ratkaisuja kiertotalouden edistämiseen, Sitran Johtava asiantuntija Nani Pajunen sanoi.

Eräs Suomeenkin malliksi sopiva kehitystarina on hollantilaisen ABN Amro -pankin kiertotalousrakennus, jossa yksi innovaatioista on materiaalinkierrätys. Pankin Business Development Manager, Circl, Niina Pussinen kertoi, ettei pankki voinut jäädä passiivisena odottamaan, kun yhteinen taloutemme ja tulevaisuutemme on vaarassa, vaan oppia yhdessä asiakkaiden kanssa. Artikkelin Niina Pussisen esityksestä voit lukea tästä » http://figbc.fi/cirl-tarina-amsterdamin-kiertotalousrakennuksesta/

Työkalut avuksi rakennetun ympäristön kiertotalouden edistämiseen

Hyvän lähdön saanut kiertotalous tarvitsee työkaluja muutosvauhdin kasvattamiseen. Kiertotaloussprintti-hanke toi viime keväänä yhteen lähes sata suomalaista kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaista. Yhteistyön tuloksena on julkaistu neljä konkreettista työkalua tai ohjetta rakennetun ympäristön kiertotalouden edistämiseen. Kaikki julkaisut ovat ladattavissa osoitteessa www.figbc.fi/kiertotalous

Kiertotalouden referenssit rakennetussa ympäristössä -julkaisu esittelee pohjoismaisia ja suomalaisia hankkeita ja toimii oppaana kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Toimenpide-ehdotukset kiinteistö- ja rakennusalalle -julkaisuun on koottu 18 konkreettista ehdotusta siitä, miten kiertotalous saadaan osaksi kiinteistö- ja rakennusalan toimintakulttuuria. Ehdotukset on laadittu yli 60 eri organisaatiota edustavan asiantuntijan voimin, ja ne ulottuvat kiertotaloutta tukevista tontinluovutusehdoista, taloyhtiöiden tyhjien tilojen vuokraamiseen, hankintaohjeisiin, sopimusmalleihin ja tilojen yhteiskäytön euromääräisen hyödyn kuvaamiseen.

Kiertotalouskriteerien käyttö rakennushankkeessa -ohje linjaa yhteiset kriteerit kiertotalouden toteutumisen mittaamiselle. Ohje esittelee toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä kiertotalouden toteuttamiseksi rakennushankkeen eri vaiheessa aina kaavoituksesta, suunnitteluun, talonrakennukseen, infrarakentamiseen ja purkamiseen.

Miten kiertotalousviestiä viedään eteenpäin -julkaisussa annettaan vinkkejä kiertotaloudesta viestimisen niin kiinteistö- ja rakennusalalle, ammattilaisille kuin tilaajallekin.

Rakennetulla ympäristöllä on kiertotaloudessa olennainen rooli. Rakennukset käyttävät 40 % maailman luonnonvaroista, kolmasosa maailman kasvihuonekaasupäästöistä liittyy rakennettuun ympäristöön, ja Suomessa 50 % jätteistä syntyy rakentamisessa (ei sisällä mineraalien kaivuuta).

Kiertotalous tuo myös merkittävän kehittymisen ja muutoksen mahdollisuuden kiinteistö- ja rakennusalalle. Pelkkä energiatehokkuus ei riitä, jos maapallon lämpeneminen halutaan pitää alle kahdessa asteessa. Kiertotalous on keino hillitä ilmastonmuutosta ja tehostaa resurssien käyttöä, ja rakennusalalla on jo valmius viedä viestiä eteenpäin yhdessä. Kiertotaloussprintti-hankkeella kootaan alaa myös viestimään yhtenäisesti, jotta kiertotalouden periaatteet saadaan käyttöön rakennusalalla.

Artikkelin tilaisuudesta voit lukea tästä linkistä » http://figbc.fi/kiertotalous-mahdolliseksi-yhteistyolla-ja-uusilla-tyokaluilla/