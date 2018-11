Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa katsottiin tulevaisuuteen ”HUOMISEN MENESTYS RAKENNETAAN NYT”

Kiinko yhdistää uusimman tutkitun tiedon, tuoreen asiantuntemuksen ja liiketoiminnan tarpeet luoden ajantasaisia, tulevaisuuteen tähtääviä koulutus- ja työelämäpalveluita. Näin viemme eteenpäin suomalaisen kiinteistö- ja rakennusalan osaamista. Sadoissa vuosittaisissa seminaareissa ja koulutuksissa yritykset kohtaavat alan johtavat asiantuntijat niin Suomesta kuin ulkomailta.

Kiinteistöalan Vuosiseminaari on koonnut yhteen alan päättäjät ja johtavat asiantuntijat jo 23 vuoden alan. Tänä vuonna mukaan on ilmoittautunut lähes 700 alan päättäjää. Yhteinen tavoitteemme on varmistaa, että tulevaisuudessakin työskentelemme ja vietämme vapaa-aikaamme turvallisissa ja viihtyisissä, energiatehokkaissa sekä älykkäissä tiloissa.