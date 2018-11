Kiinteistöhuolto Grönvall Oy osaksi Kh-Kiinteistöpalveluja

Kiinteistöhuolto Grönvall



Kiinteistöhuolto Grönvall Oy on Keski-Helsingissä toimiva, vuonna 1991 perustettu kiinteistöhuoltoyhtiö, joka tarjoaa kiinteistöille kokonaisvaltaista huoltopalvelua kiinteistönhuolto- ja siivoustarpeisiin.



Yhtiö työllistää noin 10 kiinteistöhuollon ammattilaista ja sen liikevaihto on noin 1 miljoona euroa.



Kh-Kiinteistöpalvelut



Kh-Kiinteistöpalvelut on vuonna 1989 toimintansa aloittanut kiinteistöhuoltopalveluita tarjoava konserni, joka muodostuu paikallisesti toimivista, erityisesti asuinkiinteistöjen huoltoon erikoistuneista yksiköistä. Konserniin kuuluu myös Cateva Oy, mikä tarjoaa yli sadan LVISA- ja korjausrakentamisen ammattilaisen kautta erillispalveluja eritoten kiinteistöhuoltomme piirissä oleville asiakkaille. Cateva toimii pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.



Kh-Kiinteistöpalveluiden palvelumallissa kiteytyy paikallisesti organisoitu toiminta, hyödyntäen suuren yrityksen edut, mikä johtaa tehokkaisiin toimintatapoihin ja hyvään asiakastyytyväisyyteen.



Toiminnan kulmakiviä ovat paikallistuntemus, aktiivinen ja ennakoiva huoltotoiminta sekä normaalia kiinteistönhuoltoa tukevat oheispalvelut, jotka helpottavat asukkaan, taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän arkea.



Kh-Kiinteistöpalvelut konsernin yhtiöt toimivat pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Jyväskylässä ja Oulussa. Kaupan myötä konserni työllistää yli 1000 kiinteistöhuollon ammattilaista ja sen yhteenlaskettu pro forma liikevaihto on noin 90 miljoonaa euroa.