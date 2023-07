Kiinteistökehitysyhtiö Naistinki Oy ja Mölnlycke Health Care Oy toteuttavat merkittävät investoinnit Mikkelin tehtaaseen

Naistinki Oy:n päätös rakennusinvestoinnista mahdollistaa Mölnlycke Health Caren aiemmin toukokuussa hyväksymän yli 30 miljoonan euron investointisuunnitelman. Tehtaan historian suurin yksittäinen investointisuunnitelma kattaa kolme merkittävää uudistusta:

Sterilointikapasiteetti lisääminen, prosessia kehitetään ympäristöystävällisemmäksi ja automatisoidaan.

Haavahoitotuotteiden valmistus- ja pakkauskapasiteettia lisätään.

Toimistorakennusta laajennetaan toiseen kerrokseen ja lisätään myös pukuhuone- ja taukotiloja.

Investointisuunnitelman toteutuminen on merkittävä virstanpylväs sekä Mölnlyckelle että kaupungille. Investointien myötä Mikkelin tulevaisuus Mölnlycken yhtenä tärkeimpänä kehittyneiden haavasidosten valmistuspaikkana lujittuu entisestään.

Naistinki omistaa tehtaan toimitilat Pursialassa. Tavoitteena on käynnistää rakennustyöt syksyllä 2023. Kiinteistökehitys Naistingille investointi on sen suurin yksittäinen investointi. Nykyisellään tehdasalue on lähes 30 000 m2 ja työllistää yli 600 henkilöä, kesätyöntekijät ja tehdaspalvelun sopimusyritykset mukaan lukien vielä enemmän. Naistinki on systemaattisesti investoinut Mikkelin tehtaan kiinteistöön yhdessä Mölnlycken kanssa usean vuoden ajan. Investointiohjelman ohessa on tehtaan työntekijä- ja tuotantomäärä kasvanut merkittävästi.