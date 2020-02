Kiinteistömaailma palkkaa 200 uutta asuntokaupan ammattilaista

Vuonna 2019 asunnot myyty keskimäärin 98 päivässä 30.12.2019 08:30:00 EET | Tiedote

Käytettyjen asuntojen kaupat on tehty Suomessa tänä vuonna keskimäärin 98 vuorokaudessa. Keskimääräinen myyntiaika on pidentynyt hiukan edellisvuodesta, jolloin se oli 95 päivää. Kiinteistömaailma on tänäkin vuonna myynyt asunnot lähes kaksi viikkoa nopeammin eli keskimäärin 85 päivässä. ”Digikauppa nopeuttaa kauppavalmisteluihin kuluvaa aikaa jatkossa”, arvioi Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä.