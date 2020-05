Kiinteistömaailman Pulssi 4.5.2020: Ostajia olisi - myyjät odottavat, mutta mitä?

Asuntokauppa ei synkimpien ennustajien puheista huolimatta pysähtynyt huhtikuussakaan. Kauppoja tehtiin Kiinteistömaailmassa kolme neljäsosaa viime vuoden huhtikuun kauppavolyymistä, mikä tarkoittaa 700 asuntokauppaa pääsiäispyhien molemmin puolin. Korona lykkäsi päätöksentekoa reilun 250 asuntokaupan verran, mutta ylivoimainen valtaosa kaupoista tehtiin kuten normaalikuukautenakin.

”Väitän, että hyvin lähelle viime vuoden lukuja olisi päästy, jos myyjät vain rohkenisivat myydä. Aivan erityinen piirre markkinoilla on nyt ennätyksellinen määrä ostajia suhteessa myytävään. Osin digitaaliseksi vauhdilla muuttuneen asunnonmyyntiprosessin seurauksena ostajien valintaprosessi on nopeutunut mutta jostain syystä osa myyjistä ei rohkene nyt toimia. Tällaista tilannetta ei asuntomarkkinoilla ole nähty pitkiin aikoihin”, toteaa Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä.

”Tunnelma on ikään kuin joku odottaisi asemalla junaa tulevaksi väärälle raiteelle. Tämän epäsuhdan vallitessa on vaikea nähdä joissakin ennusteissa povattua asuntojen hintojen laskua siellä, missä kysyntää on ollut tähän kevääseen lähtiessä,” Kyhälä sanoo.

Lisätiedot:

Risto Kyhälä, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0400 998800