Kiinteistömedia Oy:n toimitusjohtajaksi Otto Mattsson

Kiinteistömedia Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.8.2020 alkaen MBA, FM Otto Mattsson. Mattsson seuraa tehtävässä nykyistä toimitusjohtajaa Veli-Pekka Tihlmania, joka jää eläkkeelle.

Suomen Kiinteistöliiton omistaman Kiinteistömedia Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön uutena toimitusjohtajana aloittaa 1.8.2020 MBA, FM Otto Mattsson, 47. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja FM Veli-Pekka Tihlman jää tuolloin suunnitellusti eläkkeelle. Mattsson tulee tehtävään Kotimaa-konsernista.

”Otto Mattssonin saaminen Kiinteistömedian Oy:n johtoon avaa uuden sivun yhtiön tarinassa. Yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä, ja seuraavaksi on aika viedä asumiseen ja kiinteistöihin erikoistuneet sisältö- ja asiantuntijapalvelut uudelle tasolle. Mattssonilla on erittäin monipuolinen kokemus digitaalisten media- ja tietopalveluiden kehittämisestä ja kannattavan kasvun johtamisesta”, Kiinteistömedia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Satopää sanoo.

Mattsson on työskennellyt aiemmin mm. toimitusjohtajana Kotimaa Oy:ssä, liiketoimintajohtajana Kalliola Oy:ssä ja tietopalveluliiketoiminnan johtajana Alma Mediassa.

”Otan Kiinteistömedia Oy:n toimitusjohtajan tehtävät vastaan täynnä innostusta. Kokemuksesta tiedän, että asiantuntijoiden ja kiinteistöpäättäjien palvelemisessa kannattaa edetä hyöty edellä, määrätietoisesti mutta askel kerrallaan. Median murroksen lisäksi on huomioitava isännöitsijöiden alati kehittyvä tehtäväkenttä”, Mattsson kertoo.

Kiinteistömedia Oy – aiemmin Kiinteistöalan Kustannus Oy – on Kiinteistöliiton omistama media- ja palveluyhtiö, joka palvelee taloyhtiöitä ja kiinteistöalan ammattilaisia. Yhtiö julkaisee mm. Suomen Kiinteistölehteä sekä tuottaa kiinteistöalan kirjallisuutta, verkkopalveluita ja -kursseja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,0 miljoonaa euroa, liikevoitto oli noin 0,3 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli 15.