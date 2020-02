Kiinteistöpalvelualalla tarjolla taas tuhansia kesätyöpaikkoja

Haku kiinteistöpalvelualan kesätyöpaikkoihin on käynnistynyt. Tarjolla on paitsi mielekkäitä, merkityksellisiä ja hyvin suunniteltuja kesätöitä myös erinomainen ponnahduslauta työmarkkinoille.

Kiinteistöpalveluala on yksi suurimpia kesätöiden tarjoajia ja nuorten työllistäjiä. Kesällä 2019 ala työllisti arviolta 8 000 kesätyöntekijää ja tulevana kesänä paikkoja on tarjolla jälleen tuhansia. Kesätöitä löytyy ympäri Suomea erityisesti siivouksen, kiinteistöhuollon, aulapalvelutehtävien sekä ulkoalueiden hoidon parissa.

– Tarjoamme nuorille hyvän ponnahduslaudan työmarkkinoille, ja usein ensimmäinen kesätyöpaikka löytyykin juuri kiinteistöpalvelualalta. Moni tulee alalle kesätöiden kautta ja etenee nopeasti urallaan jatkokoulutuksen myötä, sanoo Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén.

Kiinteistöpalveluala on varma työllistäjä

Yli 100 000 henkilöä työllistävällä kiinteistöpalvelualalla kaivataan jatkuvasti uusia osaajia.

- Kehittyvä ja teknistyvä kiinteistöpalveluala tarjoaa monia mahdollisuuksia nuorille. Ala on merkittävä ja vakaa työllistäjä nyt ja tulevaisuudessa. Niin kauan kuin on taloja, on myös alan töitä, sanoo Gramén.

Kiinteistöpalvelualan kesätyöpaikoista ilmoitetaan yritysten verkkosivuilla ja some-kanavissa sekä sähköisissä työnvälityskanavissa. Viimeiset kesätyöpaikat tulevat hakuun aivan kesän kynnyksellä, joten vaikka haku ei heti tärppäisikään, alan kesätyö voi silti löytyä myöhemmin.

Ala mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa

Useat kiinteistöpalvelualan työnantajat osallistuvat tänäkin vuonna Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan. Kampanjassa työnantajat sitoutuvat hyvän kesätyön periaatteisiin, joita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja todistus.

Kiinteistötyönantajat ry on kampanjan toimialakumppani. Toimialan järjestäytyneet, vastuullisesti toimivat yritykset ovat nähtävissä Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenluettelosta.

Lisätietoja: Pia Gramén, toimitusjohtaja, Kiinteistötyönantajat ry, puh. 040 820 7599, pia.gramen@kiinteistotyonantajat.fi