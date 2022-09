Kiitellyt Perhevapaalta työelämään -valmennukset jatkuvat – maksutonta tukea Oulun ja lähiseudun kotivanhemmille edelleen tarjolla

”On ihan mahtavaa, että pystymme tarjoamaan tätä tukea vielä yhden ylimääräisen vuoden verran. Tarvetta tuelle ja kysyntää palvelulle on, ja näin pystymme saamaan vielä useampia vanhempia maksuttoman tuen piiriin”, valmennusten taustalla olevan Perhevapaalta työelämään -hankkeen projektipäällikkö Saija Enqvist toteaa.

Valtakunnallisesti valmennukseen on osallistunut jo satoja vanhempia. 94 % vastaajista on kertonut, että suosittelisi palvelua ystävälleen vähintään melko todennäköisesti. Erittäin todennäköisesti palvelua ystävälle suosittelisi yli puolet vastaajista. Oulun seudun valmennuksessa useampi vanhempi on jo ehtinyt päättää valmennuksen. Hankkeessa iloitaan jatkoajasta ja toivotaan, että yhä useampi vanhempi kuulisi mahdollisuudesta.

”Valmennusten sisältö pyritään räätälöimään vanhemman omaa tilannetta tukevaksi ja ottamaan toiveet huomioon. Joku kaipaa sparrausta nimenomaan työnhakuun, kun taas toinen haluaa vasta pohtia, mikä olisikaan se oma juttu. Rohkeasti mukaan vaan, mietityttipä sitten oma osaaminen, urasuunta tai vaikka perhe- ja työelämän yhteensovittaminen – olipa sitten tohtorin tutkinto tai ei tutkintoa ollenkaan”, kannustaa projektisuunnittelija Tomi Majuri.

Erikoispiirteenä valmennuksissa on myös laaja kielivalikoima. Valmennusta on mahdollista saada suomen ja ruotsin lisäksi myös englanniksi sekä tulkattuna usealle eri kielelle.



”Pyrimme tavoittamaan hankkeessa myös maahanmuuttajataustaisia vanhempia, joilla ei ole riittävää kielitaitoa valmennukseen osallistumiseen kotimaisilla kielillä. Jo suomea taitavienkin vanhempien tavoittamisessa on omat vaikeutensa, joten tulevalle vuodelle riittää haastetta erityisesti heidän, jotka eivät suomea puhu saamisessa tietoiseksi tästä tukimahdollisuudesta. Tietyllä tapaa tämä on oma mielenkiintoinen kohderyhmä tärkeän kohderyhmän sisällä”, Enqvist pohtii.

Maksuton valmennus on suunnattu perhevapaalla oleville tai lapsia kotona hoitaville vanhemmille. Osallistuminen ei maksa, eikä se sido mihinkään. Mukaan voi lähteä riippumatta koulutaustasta, sukupuolesta tai siitä, kuinka pitkään on hoitanut lasta kotona. Valmennusten tarkoituksena on helpottaa perhevapaalaisten siirtymistä lähemmäs työelämää, kohentaa vanhempien työelämävalmiuksia ja esimerkiksi antaa työkaluja perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen.



Hanke on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama ja Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima. Oulun lisäksi valmennusta järjestetään Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Lapissa.



”Perhevapaalaisilla ja lasta kotona hoitavilla on valtavasti osaamista ja potentiaalia – mutta joskus sen ymmärtämiseen ja esiintuomiseen vain tarvitaan pientä tukea. Tässä tapauksessa sitä voi saada yli 20 tuntia. Ja vieläpä täysin maksutta”, Majuri päättää.