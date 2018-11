Kiky ei mahdollistanut pekkaspäivien leikkauksia – YTN voitti Stora Enson käräjillä

Ylemmät Toimihenkilöt YTN haastoi Stora Enso Oyj:n ja sen kunnossapitoyhtiö Efora Oy:n käräjäoikeuteen syksyllä 2017 ylempiin toimihenkilöihin kohdistuneesta työsopimusrikkomuksesta, kun yhtiö kilpailukykysopimuksen nimissä päätti yksipuolisesti leikata ylempien toimihenkilöidensä pekkaspäiviä.

– Vuotuisen työajan pidennys ilman työehtosopimusta oli mielestämme kilpailukykysopimuksen vastainen. Kilpailukykysopimuksen mukaisesta työajan pidennyksestä on sovittu työehtosopimuksella. Koska Metsäteollisuus ry ei ole työehtosopimukseen suostunut, niin pekkaspäivien leikkauskaan ei näin ollen ole mahdollista, YTN:n metsäteollisuusalan asiamies Saku Laapio kertoo kiistan taustoista.



Helsingin käräjäoikeuden 28. marraskuuta antama päätös oli, ettei Stora Ensolla tai sen tytäryhtiöillä ole ollut oikeutta lisätä jutun kantajina olleiden ylempien toimihenkilöiden vuosittaista työaikaa 24 tunnilla poistamalla heiltä oikeuden työajan lyhennysvapaisiin kolmen päivän osalta. Lisäksi käräjäoikeus velvoitti työnantajan korvaamaan asiasta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.



Perusteena päätökselle oli, että pekkaspäivistä on muodostunut työsopimuksen ehdon veroinen vakiintunut käytäntö. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.



YTN on joutunut nostamaan vastaavat kanteet myös Metsä Groupia sekä DS Smithia kohtaan.



YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki sanoo, että prosessiin on pitänyt lähteä, koska keskusjärjestösopimuksessa tehdyt heikennykset näyttävät kyllä kelpaavan työnantajille, mutta työehtosopimuksen solmiminen ei.



– Riitely on ikävää, mutta YTN ja sen jäsenliitot puolustavat tässä jäseniään ja heidän työsuhteensa ehtojen loukkaamattomuutta, Hankamäki toteaa.



Lisätiedot:



Teemu Hankamäki, puheenjohtaja

p. 040 709 6681