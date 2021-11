Kilon terveysasemalla on otettu käyttöön uusi toimintamalli potilaiden hoitamisessa

Jaa

Kilon terveysasema on Espoon terveysasemista ensimmäinen, joka on alkanut toimia niin sanottuna tiimiterveysasemana. Kilon ammattilaiset ovat itse kehittäneet toimintamallinsa asiantuntijakumppanin tuella syksyn 2021 aikana. Toimintatapa on otettu käyttöön maanantaina 15.11.2021.

Yhteydenotto tiimiterveysasemalle puhelimitse Kilon terveysaseman ajanvaraus- ja neuvontanumero 09 816 34500 säilyy ennallaan ja asiakas voi jättää takaisinsoittopyynnön arkisin klo 7-16 kuten aiemminkin. Terveysaseman palvelut säilyvät myös ennallaan. Uutta on, että ensimmäisen yhteydenoton jälkeen asiakas saa oman yhteyshenkilön, jonka kanssa hän asioi jatkossa kaikissa terveyteensä liittyvissä asioissa. Vastaanottotoimintaa on lähdetty kehittämään palveluihin pääsyn nopeuttamiseksi sekä palvelujen laadun ja jatkuvuuden parantamiseksi. Toimintatavan muutoksen tavoitteena on tiivistää eri ammattilaisten yhteistyötä. Uudenlainen toimintatapa perustuu eri ammattilaisten väliseen tiimityöskentelyyn, jossa asiakkaan asian hoito pyritään aloittamaan heti ja viemään mahdollisuuksien mukaan loppuun saman päivän aikana. Etätoiminta on keskeinen osa uutta toimintatapaa Asiakkaan asioita hoidetaan etänä silloin, kun ei ole tarvetta vastaanottokäynnille. Näin asiakkaan ei tarvitse tulla paikan päälle ja toisaalta vastaanottoajan voi käyttää sellainen henkilö, jonka vaiva tarvitsee tapaamista kasvokkain. Seuraavaksi tiimiterveysasemavalmennuksen aloittaa Iso Omenan terveysasema. Heidän valmennuksensa alkaa alkuvuodesta 2022 ja tiimiterveysasematoiminnan on tarkoitus alkaa ennen kesää.