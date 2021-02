Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi A-Katsastus Groupin oston – uudeksi toimitusjohtajaksi Petri Haikola

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on hyväksynyt viime vuoden lopussa tehdyn yrityskaupan, jossa Tradeka-Yhtiöt Oy ostaa A-Katsastus Groupin. Yhtiön omistivat aiemmin suomalainen pääomasijoittaja MB Rahastot ja toimiva johto.

A-Katsastus Groupin pitkäaikainen toimitusjohtaja Kari Kivikoski siirtyy yhtiön hallitukseen ja yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu A-Katsastus Oy:n toimitusjohtaja Petri Haikola. Hannu Pellikka jatkaa konserniin kuuluvan Ajovarman toimitusjohtajana.

"Kari Kivikosken johdolla A-Katsastus-konsernissa on viime vuosien aikana viety läpi tuloksellinen muutosohjelma ja yhtiö on vahvistanut asemansa Suomen johtavana katsastusyhtiönä; on todella hienoa, että saamme edelleen hyödyntää hänen osaamistaan hallitustyöskentelyssä. Petri Haikolasta Group saa kokeneen ja etevän toimitusjohtajan. Meillä on hyvät edellytykset kehittää A-Katsastusta yhdessä näiden kokeneiden ammattilaisten kanssa”, sanoo Tradeka-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Perttu Puro.

A-Katsastuksen uuteen hallitukseen on Kivikosken lisäksi nimetty Puro sekä Tradeka-Yhtiöt Oy:n talousjohtaja Ari Tasa ja Laakkonen Groupin entinen toimitusjohtaja Tero Panhelainen. Lisäksi hallitukseen tulee muiden Tradekan omistamien yhtiöiden tapaan myös henkilöstön edustaja, tehtävään on valittu pääluottamusmies Heikki Haapanala.

A-Katsastuksen siirtyminen Tradeka-konserniin tarkoittaa myös sitä, että osuuskunnalla on mahdollisuus tarjota jäsenistölleen uudenlaisia koko maan kattavia etuja.

“A-Katsastuksen Tradekan jäsenille tarjoama vuosietu toteutuu vielä tämän kevään aikana”, lupaa Puro.