Kilpailu maailman Executive MBA -kärjessä kiihtyy

Aalto Executive MBA on Financial Times -sanomalehden (FT) globaalissa vertailussa tänäkin vuonna ainoa suomalainen ohjelma. Kyseessä on kansainvälisesti arvostetuin vuosittainen vertailu, jossa maailman noin 3 000 EMBA-ohjelmasta vain sata parasta huomioidaan. Aalto EMBA on nyt jaetulla 93. sijalla Frankfurt School of Finance and Managementin kanssa (viime vuonna sijoitus oli 78.).

Aalto EMBA -ohjelma on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta. Tänä vuonna Helsingin ohjelmalla on ollut ensimmäistä kertaa kaksi ryhmää ja kaikkiaan aloittaneita johtajia ja huippuasiantuntijoita on lähes 90. Osallistujamäärien kasvu kertoo osaltaan yksilöiden ja organisaatioisen vahvasta panostuksesta jatkuvaan oppimiseen useita aloja perusteellisesti muuttavan disruption keskellä. ”Johtajuuteen kohdistuu uusia paineita, eikä kukaan meistä voi purjehtia uransa matkaa luottavaisin mielin pelkästään vanhojen perustutkintojen opein. Menestymiseen johtajana ei ole olemassa pikakorjaussarjaa, vaan tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Myös tulosten ja vaikuttavuuden seurannan tulee olla jatkuvaa ja systemaattista. Aalto EMBA tarjoaa ylivoimaisen alustan kasvaa yhdessä muiden sukupolviensa lupaavimpien johtajien kanssa. Jokaisella heistä omanlaisensa tavoitteet ja haaveet”, kertoo Aalto EE:n toimitusjohtaja, professori Pekka Mattila. Aalto-yliopiston EMBA-ohjelma on Suomen suurin, ja siinä on kansainvälisestikin vertailtuna poikkeuksellisen suuri valmistumisprosentti. ”Ohjelmaan valittujen johtajien ja huippuasiantuntijoiden monipuoliset organisaatio- ja kokemustaustat mahdollistavat vahvan ja arvokkaan verkoston, joka kantaa myös ohjelman jälkeen. Monipuolisen verkoston hyödyt korostuvat kompleksisessa toimintaympäristössä, jossa muutokset ovat sekä hankalasti ennustettavia että erittäin nopeita”, kertoo Aalto MBA ja EMBA -ohjelmista vastaava johtaja Hanna-Riikka Myllymäki. ”Olin toiminut jonkin aikaa jo johtoryhmässä, mutta tunsin, etten pystynyt antamaan täyttä panostani koko yrityksen kehittämiseen. Aalto EMBA -ohjelman jälkeen pystyin paremmin hyödyntämään osaamistani, koska ymmärrän yrityksen toimintakenttää laajemmin”, kertoo syyskuussa Olvi Oyj:n talousjohtajaksi nimitetty Aalto EMBA -alumni Tiina-Liisa Liukkonen. ”Ohjelma jätti jälkeensä erinomaisen verkoston, aiempaa laajemman henkilökohtaisen mukavuusalueen sekä terveen luottamuksen kykyyn toimia menestyksekkäästi sen ulkopuolella”, kertoo Aalto EMBA -alumni ja asianajaja Harri Jussila Iquja Asianajotoimisto Oy:stä. Ohjelmien vertailussa arvostettu Financial Times käyttää useita eri tekijöitä. Keskimääräinen palkkakehitys on yksi eniten painotetuista kriteereistä, jolloin tulokset suosivat maailman finanssikeskuksissa toteuttavia ohjelmia. Vertailussa anglo-amerikkalaisten huippuyliopistojen yhteisohjelmat hallitsevat jälleen kärkipaikkoja: ensimmäisen sijansa säilytti yhdistelmä Kellogg (USA) - Hong Kong UST Business School. Toiseksi ylsi HEC Paris, London School of Economics ja Stern School of Business (New York University). Kolmanneksi sijoittui Tsinghua-yliopiston sekä ranskalaisen Inseadin ohjelma. FT Ranking perustuu sekä osallistujien suoraan lehdelle antamiin tietoihin että yliopistojen tuottamaan tilastoaineistoon. Vastaajina vertailussa ovat aina kolme vuotta sitten kyseisestä Executive MBA -ohjelmasta valmistuneet. Aalto-yliopistoa ja sen Kauppakorkeakoulua mitataan myös lukuisilla muilla vertailuilla. Esimerkiksi yksi merkittävimmistä yliopistovertailuista QS Top 50 under 50 -listauksessa Aalto-yliopisto oli paras eurooppalainen yliopisto. Listauksessa on vertailtu 50 johtavaa alle 50-vuotta sitten perustettua yliopistoa maailmassa. Lisätietoja Aalto Executive MBA:n sivut Pekka Mattila

