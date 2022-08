Kilpailuhaku Suomen vastuullisimmaksi tuotteeksi avattu – tavoitteena kirittää yritysten kilpailukykyä ja kuluttajien kestävää elämäntapaa

Infine on Suomen ensimmäinen vastuullisuusmuotoilutoimisto ja vastuullisuusteknologia start-up. Vuonna 2018 perustettu Infine on koonnut riippumaton vastuullisuuspaneelin, joka kuratoi kestävän kehityksen tuotteita ja palveluita. Kuratoidut tuotteet nostetaan Ostavastuullisesti.fi -portaaliin, ja sen tarkoitus on helpottaa kuluttajia tekemään kestäviä valintoja. Infine kehittää tekoälypohjaista, skaalautuvaa ohjelmistopalvelua yritysten vastuullisuuspäätöksenteon tueksi.