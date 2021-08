Kilpailukyvyn asialla: SaaS-ratkaisut leikkaavat jopa puolet ohjelmistojen kertakustannuksista

Jaa

Leanware on kotimainen tuotannon, toimitusketjun ja sisälogistiikan järjestelmiä tarjoava ohjelmistotalo, joka kannustaa asiakkaitaan siirtymään entistä vahvemmin hyödyntämään pilvipalveluina, SaaSina, toteutettuja ohjelmistoja. SaaS-palveluna saa tänä päivänä ammattilaisratkaisut paitsi helpommalla myös halvemmalla, mikä kasvattaa niiden käyttäjäkuntaa sekä pienten että isojen yritysten markkinassa.

Leanware tarjoaa joustavia softapalveluja

Leanware on vuosien ajan ollut monien tunnettujen yhtiöiden ratkaisukumppani tuotanto-, logistiikka- ja varastokysymyksissä aina Würthistä ja Ponssesta lähtien Agco Poweriin ja Varustelekaan saakka. Yhtiö on jo vuosien ajan tarjonnut asiakkailleen SaaS-ratkaisuja, mutta nyt niiden kysyntä ylittää perinteisen ohjelmistotoimituksen kysynnän. SaaS, Sofware as a Service, tarkoittaa verkkosovelluspalvelua, jossa asiakas maksaa sovelluksesta sen käytön mukaan. SaaS-malli on yleistyessään muuttunut asiakkaiden ensisijaiseksi toiveeksi. Isot kertainvestoinnit ja tietoturvasta, varmistuksista ja palvelimien ylläpidosta huolehtimiset eivät enää houkuttele yrityksiä.

Pk-yrityksille SaaS-palvelut ovat olleet tuttuja esimerkiksi toimistosovelluksissa, mutta operatiivisen työn ohjaamisen ammattilaisratkaisuissa SaaS-palvelujen käyttö on yleistynyt vasta viime vuosina.

– On koko maamme kilpailukyvyn kehittymiselle eduksi, että yritykset pystyvät nyt kehittämään kasvun edellyttämiä tärkeitä ydintoimintojaan jo varsin edullisesti, jopa 30–50 % edullisemmilla kertakustannuksilla kuin aikaisemmin, toteaa Leanwaren Chief Development Officer Mira Sohlman.

Tavoitteena onnelliset asiakkaat

– Olemme havainneet, että myös aiempaa isommat yhtiöt ovat valmiita siirtymään hyödyntämään SaaS-ratkaisujamme. Ohjelmistojen räätälöintiä osataan jo välttää, koska niiden ylläpito on vaikeampaa ja kalliimpaa. Monipuolisiksi ratkaisuiksi kasvaneet SaaS-ohjelmistot antavatkin hyvin kilpailukykyisen vaihtoehdon. SaaS-ohjelmistot tarjoavat ennakoitavuutta kulurakenteisiin ja usein myös riittävästi joustavuutta yritysten tarpeisiin, jatkaa Sohlman.

Leanwaren nykyaikaiset SaaS-palvelut helpottavat käyttäjiensä päivittäistä työtä. Toimitusketjun hallinnan sekä varaston ja tuotannon ohjausjärjestelmiä voidaan käyttää pilvestä Leanwaren hoitaessa palveluntarjoana niiden ylläpidon ja taaten palveluiden saatavuuden. Toiminta on tietoturvallista ja jatkuva valvonta minimoi järjestelmien alhaallaoloajat. Palvelut ovat käytettävissä kaikkialta, kunhan verkkoyhteys toimii – ja tänä päivänä se toimii useimmille kriittistenkin toimintojen yrityksille jo riittävän hyvin.

– Asiakkaamme ovat onnellisia siitä, että saavat keskittyä ydintekemiseensä ja jättää sovelluksen kehittämiset ja infran ylläpidot luotettavan kumppanin hoidettavaksi. Heidän bisnekseensä buusti tulee siitä, että heidän työnsä tehostuu jatkuvasti kehittyvillä ja päivittyvillä älykkäillä ohjelmistoilla. Ohjelmistojen kehitykseen he pääsevät vaikuttamaan joka tapauksessa aktiivisen käyttäjäyhteisömme jäseninä, toteaa Sohlman.

Mikä on SaaS

SaaS-ohjelmistoilla katetaan nykyään kaiken kokoisissa yrityksissä hyvin monimuotoiset ja vaativat tuotannon, toimitusketjun ja sisälogistiikan digitalisoinnin tarpeet. Pienemmille yrityksille SaaS-palveluna hankittu ohjelmisto mahdollistaa järeät kyvykkyydet saavutettavilla kustannuksilla ja mahdollistaa kasvuun tarvittavan toiminnan tehostumisen. Isommat yritykset karsivat ylläpidettäviä järjestelmäviidakoitaan, mihin näkemyksellisen kumppanin kehittämät SaaS-palvelut takaavat paitsi laajat toiminnallisuudet myös riittävän joustavuuden.