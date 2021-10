”Kilpailutuksiin vahvat ilmastokriteerit”, vaatii ISKUn toimitusjohtaja – Suomen johtava kalustevalmistaja mukaan Niemi40haasteeseen

Lehdistötiedote 13.10.2021

Niemi Palvelut Oy:n ilmastohaaste saa lisää vauhtia, kun Suomen johtava kalustevalmistaja ISKU lähtee mukaan. Isku-Yhtymän toimitusjohtaja Arto Tiitinen ottaa Niemi40haasteen vastaan tärkeänä kutsuna konkreettisiin ilmastotekoihin, joita tarvitaan lisää paitsi yrityksiltä myös julkiselta sektorilta. ”Yritykset käyvät auditoimassa vastuullisuuden näkökulmasta toimintaamme, mutta julkiselle sektorille riittää toimittajan kirjallinen selvitys”, Tiitinen pohtii.

”Niemi40haaste on oikealla asialla: teot ratkaisevat. Tekoja vaativat niin ilmastomuutoksen torjuminen kuin yhä enemmän myös asiakkaat. Ympäristövastuumme perustana onkin asiakkaiden ja sidosryhmien odotuksiin vastaaminen sekä ympäristömääräyksien ja -lainsäädännön antamien vaatimusten ylittäminen. Olemme tehneet alueella systemaattista työtä jo pitkään. Hankimme kaikista komponenteista 75 prosenttia Suomesta ja EU-alueelta 99 prosenttia. Valmistamme kaikki tuotteemme Suomessa. Panostamme systemaattisesti koko toimitusketjumme vastuulliseen toimintaan ja sitoudumme tuotteidemme ja palvelujemme ympäristövaikutusten minimointiin. Rakennamme nyt 5 hehtaarin aurinkovoimapuistoa tuottamaan puhdasta energiaa tehtaallemme Lahteen. Tuotteiden elinkaariajattelu on strategiamme ydintä”, Tiitinen painottaa.

Kilpailutuksiin on saatava vahvat ilmastokriteerit

Julkisella sektorilla on suuri vaikutus ilmastonmuutoksen torjumisessa. Ilmastoa ja kotimaista tuotantoa painottavat hankinnat tukevat myös Suomen taloutta.

”Kilpailutuksiin on saatava vahvat ilmastokriteerit, ettei halpatuonti syrjäytä ilmastovastuullista kotimaista tuotantoa. Olisi hyvä, että julkiset toimijat korostaisivat hankinnoissaan enemmän vastuullisuutta ja elinkaariajattelua. Halpa hinta ei voi olla ainoa kriteeri”, Tiitinen painottaa.

Niemi Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Juha Niemi on samaa mieltä: ”Ilmastoinvestoinnit tulisi arvottaa julkisissa kilpailutuksissa paljon nykyistä korkeammalle, vain siten saamme muutoksen aikaiseksi.”

Kotimaiset perheyhtiöt yhteistyössä ilmaston puolesta

Juha Niemikiittää yhtiön pitkäaikaista kumppania ISKUa haasteeseen osallistumisesta: ”Olemme iloisia ISKUn lähtiessä mukaan. Kotimaisina perheyhtiöinä jaamme saman arvopohjan, jossa laatu, asiakaskokemus sekä ympäristö ovat keskeisessä asemassa.”

Tiitinen painottaa tekojen merkitystä myös kumppanien valinnassa: ”Haluamme tehdä yhteistyötä sellaisten toimijoiden kanssa, jotka kehittävät omaa toimintaansa jatkuvasti. Niemen fossiilittomasti kulkeva kalusto ja nollapäästötavoite 2030 mennessä tukevat hyvin omia ympäristötavoitteitamme.”

Niemi40haaste kutsuu kaikki toimijat konkreettisiin tekoihin ilmaston puolesta, kokoon tai alaan katsomatta. Niemi40haaste.fi

