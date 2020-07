Kilpikonnien kesäulkoilua

Kesän kunniaksi, SEA LIFE Helsingin vaippakilpikonnat ovat kerran viikossa ulkoilleet auringon paisteessa SEA LIFEn ulkopuolella samalla ilahduttaen Linnanmäelle tulevaa yleisöä.

”Poikkeustilanteesta johtuvista rajoituksista johtuen, kaikki opastukset ja muut infotuokiot ovat toistaiseksi peruttu sisällä näyttelyssä, joten keksimme tuoda eläimemme ulos, jossa yleisöllä on enemmän tilaa liikkua ja pitää turvavälit toisiinsa. Kaikista eläimistämme kilpikonnat oli luonnollisesti helpoin valinta ja koska ne ovat vaihtolämpöisiä ne tarvitsevat auringon lämpöä ja valoa, joten ulkoilu on kilppareiden jatkuvan hyvinvoinnin kannalta myös tosi hyvä asia” kertoo markkinointipäällikkö Nora Sulander. Ulkoilu on tapahtunut aurinkoisina päivinä ja on ollut oikein pidetty kilpikonnien keskuudessa. Eläimet ovat liikkuneet nurmikolla innokkaasti ja tutkiskelleet mielenkiintoisena uutta ympäristöä sekä yleisöä. Paikalla oleva SEA LIFEn henkilökunta on infotuokion lisäksi vastannut moniin tiedusteluihin SEA LIFEn eläimistä.

Viikottaiset perjantai iltapäivä ulkoilut on suunniteltu jatkuvan ainakin heinäkuun loppuun asti, sään salliessa. SEA LIFE tiedottaa ulkoiluista some-kanavillaan.

SEA LIFE Helsinki on kesällä auki joka päivä klo 10-20.