Kilpisjärvellä jo 73. liikuntajuhannus, mutta sujuuko vielä hiihto?

- Päättymässä olevan tunturitalven lunta on vielä riittämiin ja uuttakin voi tulla, arvioi kisajärjestelykonkari ja latumestari Veikko Aaltonen yli puolen vuosisadan paikalliskokemuksellaan. Hän tietää hyvin, ettei maantiellä tunturin ohi ajeleva tiedä, eikä näe, mitä tunturin pohjoispuolella vielä saattaa olla juhannushiihtäjääkin odottamassa.

Kilpisjärven legendaarisin liikuntatapahtuma on vuodesta 1946 alkaen joka vuosi järjestetty juhannushiihto. Tänä vuonna kyseessä on 73. peräkkäinen järjestely- ja suurella todennäköisyydellä myös hiihtokerta, johon liittyvä lumitilanteen veikkailu on kesto-osa tätä erikoista kesälajia.

Juhannusviikonvaihteen avauslaji hiihto ei ehkä synnytä hikeä, kuin n. tunnin kapuamisessa hiihtopaikalle - jossakin ”Saanan uumilla”.

Varsinaiset hikilajit ovat lauantainen suunnistuskisa ja sunnuntainen vuorijuoksu. Rasteja haetaan rogaining-menetelmällä eli vapaavalintaisessa järjestyksessä mahdollisimman suurta pistemäärää kahden tunnin aikana keräten. Vuorijuoksu muuttui aiempaa haastavammaksi nousukisaksi sillä Metsähallitus purki aiemmat nousuportaat turvallisuussyistä. Heittokisailussa saappaiden viskonta vaihdetaan suopunginheittoon, jossa Käsivarren paliskunta tarjoaa asiantuntemustaan.

Kilpisjärven liikuntajuhannus 2018:

- pe 22.6. klo 17.00 Juhannusaaton hiihdot ja mm. klo 21 juhannuskokko

- la 23.6. klo 12.00 Kilpis-pisterastit/rogaining

- su 24.6. klo 10.30–11.30 Saanan suopunginheittokisa ja klo 11.00 Saanan vuorijuoksu

Järjestäjät: Kilpisjärven Saana-Veikot ry ja Kunnon Elämä ry ja Lahden Taimi ry.

Tukija ja kumppanit: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Enontekiön kunta ja Metsähallitus/Lapin luontopalvelut