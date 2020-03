Kim Berg (SDP): Hoitajien oikeudet turvattava ”pakkotöissä” / Vårdarnas rättigheter ska tryggas vid arbetspliktt

Anneli Kiljunen: Hallitukselta ripeitä toimija yritysten pelastamiseksi 20.3.2020 17:52:05 EET | Tiedote

- Suomen hallitus on osoittanut tänään toimillaan nopeatoimista ja merkittävää johtajuutta poikkeusoloissa. Näillä toimilla Suomi varmistaa, että selviämme mahdollisimman pienin vaurioin niin yksilön kuin myös yritysten kannalta, toteaa kansanedustaja Anneli Kiljunen. Hallitus on päättänyt laajasta 15 miljardin euron pelastuspaketista, jolla estetään suomalaisten yritysten konkurssit, torjutaan kassakriisiä sekä tuetaan yksittäisten ihmisten toimeentuloa kriisitilanteessa. Näiden lisäksi terveydenhuollon toimintaedellytyksiä vahvistetaan entisestään. Tukitoimet ovat mittavia ja ehdottoman tärkeitä, Kiljunen linjaa. - On erittäin tärkeää, että hallituksen toimien avulla me voimme tukea yrityksiä selviytymään tämän vaikea ajan yli. Tämä on tärkeää niin yritykselle kuin siellä työskenteleville palkansaajille, Kiljunen toteaa. Tukitoimet tulevat auttamaan kaikkia yrityksiä, niin pk-yrityksiä, freelancereitä sekä itsensätyöllistäjiä. Yrittäjillä tulee olemaan oikeus työttömyysturvaan, mikäl