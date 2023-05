Kimmo Palonen Rakennusliiton puheenjohtajaksi

Jaa

Rakennusliiton uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Kimmo Palonen, 54. Tamperelainen Palonen on toiminut Rakennusliiton varapuheenjohtajana ja neuvottelupäällikkönä. Hän on koulutukseltaan putkiasentaja.

Liiton varapuheenjohtajaksi valittiin Jyrki Ojanen, 54. Helsinkiläinen Ojanen on toiminut liiton vastaavana lakimiehenä. Rakennusliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Matti Harjuniemi, 64, siirtyy eläkkeelle kesällä. Rakennusliiton 25. liittokokous jatkuu lauantaina mm. liiton sääntöjen ja julkilausumien käsittelyllä.

Yhteyshenkilöt

Linkit