Kimmo Pyykkö -taidemuseon kesänäyttely 2018 esittelee taidetta Picassosta Pyykköön

Kuvanveistäjä Reijo Hukkasen Luontopolku-näyttely avautuu Kimmo Pyykkö -taidemuseossa 27.1.2018 16.1.2018 15:57 | Tiedote

Kimmo Pyykkö -taidemuseossa on 27.1.–27.5.2018 esillä lähes kaksikymmentä tuoretta, vuonna 2017 valmistunutta veistosta ja esinekoostetta. Näyttelyä on täydennetty vanhemmilla teoslainoilla Oulun ja Rovaniemen taidemuseoiden sekä Kansallisgalleria Kiasman kokoelmista. KUTSU MEDIALLE: Taiteilija on tavattavissa mediatilaisuudessa Kimmo Pyykkö -taidemuseossa to 25.1.2018 klo 14.